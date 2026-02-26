Khẳng định vị thế tốp đầu

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khen thưởng học sinh đoạt giải cao trong học tập

Nâng tầm giáo dục mũi nhọn

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, TP. Huế tiếp tục là địa phương có chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu cả nước. Trong số 108 học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham dự kỳ thi, có 90 em đạt giải, chiếm 83,3%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung toàn quốc (59%) và tăng 4,6% so với năm học 2024 - 2025 (78,7%).

Cơ cấu giải thưởng năm nay tiếp tục cho thấy chất lượng bền vững và chiều sâu của các đội tuyển, với 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích; 100% các môn thi đều có học sinh đạt giải. Nhiều môn đạt tỷ lệ giải 100%, tiêu biểu như toán (4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích), vật lí (4 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích), tiếng Pháp (2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích). Đây cũng là năm học ghi dấu mốc thành tích cao nhất từ trước đến nay của các đội tuyển học sinh giỏi TP. Huế, tăng 7 giải so với năm học trước (83 giải). Huế tiếp tục nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu toàn quốc về thành tích tại kỳ thi, duy trì vững chắc vị thế là một trong những đơn vị có kết quả nổi bật tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, môn tiếng Pháp đạt 2 giải Nhất, tiếp tục khẳng định thế mạnh truyền thống của thành phố Huế, gắn với các cơ sở giáo dục đạt danh hiệu LabelFrancÉducation.

Có 5 học sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng 2 để tiếp tục bồi dưỡng, tuyển chọn tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Olympic quốc tế, gồm: Tin học (1 học sinh), vật lí (2 học sinh), sinh học (1 học sinh) và hóa học (1 học sinh). Trường THPT Chuyên Khoa học Huế có 37 học sinh dự thi, có 4 học sinh đạt giải.

Theo thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, thành tích ấn tượng của các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm nay là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của lãnh đạo thành phố; sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; sự đồng hành, quan tâm của phụ huynh. Trên hết, đó còn là kết quả của tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao của đội ngũ thầy cô giáo cùng nỗ lực không ngừng của các em học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Trong suốt thời gian bồi dưỡng, các thầy cô giáo đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập huấn và nỗ lực hết mình để các em học sinh trong các đội tuyển có tâm thế tốt nhất, tự tin bước vào kỳ thi. Các đội tuyển cũng đã có cơ hội được các thầy cô là các chuyên gia từ các trường đại học lớn trong nước và các anh chị cựu học sinh của Quốc Học - Huế từng đoạt giải quốc tế bồi dưỡng, giảng dạy.

Những gương mặt học sinh giỏi của thành phố Huế

Sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, một trong những điểm nhấn quan trọng là công tác quản lý, sắp xếp và ổn định đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo đồng bộ, từng bước hoàn thiện cơ chế phân bổ, tuyển dụng, điều động và luân chuyển nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Sở đã tổ chức tuyển dụng 140 giáo viên trên tổng số 1.256 thí sinh đăng ký dự tuyển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đội ngũ với 145 chỉ tiêu được giao, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số cấp học.

Sở GD&ĐT cũng đã tổ chức trao Quyết định thuyên chuyển viên chức năm học 2025 - 2026 cho 56 giáo viên, nhân viên. Việc điều động, luân chuyển không chỉ bảo đảm cân đối, hợp lý về số lượng và cơ cấu đội ngũ giữa các đơn vị trường học, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, ổn định tổ chức bộ máy và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố Huế thông qua Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về số lượng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc bố trí đầy đủ nhân sự cho các cơ sở giáo dục công lập. Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để UBND và các cơ quan chuyên môn ký kết hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên theo nhu cầu thực tế, góp phần bảo đảm đội ngũ giảng dạy ổn định, bền vững và giảm thiểu tình trạng thiếu giáo viên tại các trường học.

Trong công tác cải cách hành chính, Sở GD&ĐT xếp thứ 2 trong khối các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố. Kết quả này phản ánh rõ sự nỗ lực, quyết liệt và đồng bộ của ngành trong thúc đẩy chuyển đổi số, tinh giản thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, qua đó từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân và các tổ chức.

Những kết quả nổi bật đạt được trong học kỳ I là minh chứng sinh động cho nỗ lực chung của toàn ngành giáo dục thành phố trong việc vừa giữ vững truyền thống, vừa chủ động đổi mới, thích ứng và hội nhập. Qua đó, ngành GD&ĐT TP. Huế tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đạt kết quả tốt của cả nước.

Tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Ngành GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo địa giới hành chính mới, bảo đảm phù hợp với phân bố dân cư, điều kiện giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người dân. Ưu tiên tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu về diện tích, sĩ số, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, từng bước nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các khu vực trên địa bàn. Công tác tuyển sinh sẽ được tổ chức linh hoạt, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính mới và chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển GD&ĐT. Cùng với đó, việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục được thực hiện hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường.

Ông Nguyễn Tân nhấn mạnh, ngành sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh các quy trình quản lý, kiểm tra hoạt động giáo dục theo quy định mới về phân cấp, phân quyền; bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời duy trì ổn định hoạt động dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT với chính quyền cấp xã tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tính liên thông trong quản lý, phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở giáo dục theo tinh thần giao quyền gắn với tăng trách nhiệm. Công tác phối hợp liên ngành trong lập kế hoạch phát triển giáo dục, phân bổ và sử dụng hiệu quả ngân sách, bố trí đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất và triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục cũng được đẩy mạnh.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tiếp tục được tổ chức bài bản, bảo đảm tính khoa học và sư phạm; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm giúp học sinh đạt yêu cầu cần đạt theo quy định. Thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT tiếp tục được chú trọng. Chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, từng bước được nâng cao, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngành giáo dục TP. Huế tập trung rà soát, sử dụng hiệu quả biên chế được giao theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đánh giá thực trạng đội ngũ làm cơ sở đề xuất nhu cầu bổ sung biên chế giai đoạn 2026 - 2030, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là phục vụ yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày ở giáo dục phổ thông. Phát huy hiệu quả phân cấp quản lý đội ngũ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường điều chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy học liên trường nhằm sử dụng hợp lý đội ngũ hiện có.