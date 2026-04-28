Ưu tiên môi trường làm việc bền vững

Người lao động ngày càng quan tâm đến môi trường làm việc và sự ổn định lâu dài. Ảnh: Lê Thọ

Người lao động thay đổi ưu tiên

Theo báo cáo “Thị trường việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới” (Cốc Cốc Research phối hợp Việc làm 24h thực hiện) có 76,9% người lao động sẵn sàng lựa chọn môi trường làm việc tích cực, ngay cả khi phải đánh đổi mức lương cao. Điều này phản ánh người lao động ngày càng chú trọng các yếu tố lâu dài như an toàn tâm lý, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Trong 12 tháng qua, một bộ phận lớn lực lượng lao động vẫn chọn “bám trụ” tại công ty cũ nhằm duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện làn sóng dịch chuyển nội bộ khi doanh nghiệp tái cơ cấu. Khoảng 36% người từng nghỉ việc hoặc thất nghiệp vẫn chưa tìm được việc làm mới, cho thấy quá trình quay lại thị trường lao động còn chậm.

Nhu cầu tuyển dụng được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026. Các doanh nghiệp không còn tuyển dụng đại trà mà chuyển sang chọn lọc, ưu tiên nhân sự có kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với công nghệ. Những ngành như công nghệ thông tin, logistics, tự động hóa, tài chính và chuyển đổi số tiếp tục có mức lương tăng từ 10 - 20% mỗi năm.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt nghịch lý “thừa thầy, thiếu thợ”. Tỷ lệ lao động có chứng chỉ nghề còn thấp, trong khi nhiều ngành kỹ thuật, sản xuất, cơ khí, công nghệ cao lại thiếu nhân lực. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải tuyển dụng kéo dài hoặc đào tạo lại từ đầu.

Tuyển dụng chọn lọc

Khảo sát của các đơn vị nhân sự cho thấy, 63% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong quý II/2026. Mức lương phổ biến dao động từ 10 triệu đồng - 15 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm nhân sự có chuyên môn cao có thể đạt trên 15 triệu đồng. Các vị trí phổ thông hoặc mới ra trường thường ở mức 5 triệu đồng - 7 triệu đồng/tháng.

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành yếu tố tái định hình thị trường lao động. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng AI trong tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn quy trình tuyển dụng nhưng cũng đòi hỏi người lao động phải nâng cao kỹ năng.

Tại Huế, thị trường lao động năm 2026 cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, trong các phiên giao dịch việc làm đầu năm có hơn 5.500 vị trí tuyển sinh và tuyển dụng từ 34 đơn vị. Nhu cầu tập trung nhiều ở lao động phổ thông, sản xuất may mặc, cơ khí, dịch vụ du lịch, bán hàng và kỹ thuật.

Mức lương phổ biến tại địa phương dao động từ 5 triệu đồng - 12 triệu đồng/tháng, tùy vị trí. Một số ngành như kỹ thuật, cơ khí, phiên dịch tiếng Trung, công nghệ thông tin có mức cao hơn, từ 8 triệu đồng - 15 triệu đồng. Đặc biệt, nhu cầu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục tăng, với mức thu nhập từ 28 - 70 triệu đồng/tháng.

Một số doanh nghiệp tại các Khu Công nghiệp Phú Bài, Tứ Hạ cũng đang tuyển dụng lao động kỹ thuật, may mặc và cơ khí với số lượng ổn định. Nhu cầu tăng chủ yếu ở các vị trí vận hành máy, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nhân viên kỹ thuật, cho thấy thị trường lao động địa phương đang dần phục hồi.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế cho biết, thị trường lao động địa phương đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. “Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều hơn, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu lao động có tay nghề và kỹ năng phù hợp với yêu cầu thực tế”, ông Thông nhận định.

Yêu cầu kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp trung cấp cơ khí, anh Trần Minh Hoàng (23 tuổi, TP. Huế) từng lo lắng vì khó tìm việc đúng chuyên môn. Tuy nhiên, sau khi tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn về vận hành máy CNC, anh nhanh chóng được tuyển dụng vào một doanh nghiệp cơ khí với mức lương hơn 9 triệu đồng/tháng. “Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần có bằng là đủ, nhưng thực tế doanh nghiệp yêu cầu kỹ năng rất cụ thể. Học thêm nghề giúp tôi có nhiều cơ hội hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, mức thu nhập hiện tại đủ trang trải sinh hoạt và phụ giúp gia đình, đồng thời có cơ hội học thêm kỹ năng trong quá trình làm việc. Điều này khiến anh yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Không chỉ người lao động trẻ, nhiều lao động sau thời gian làm việc tự do cũng quay lại tìm việc ổn định tại các doanh nghiệp trong thành phố. Xu hướng này khiến nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng rõ rệt.

Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng phòng nhân sự một công ty cơ khí tại Huế cho biết, doanh nghiệp hiện tập trung tuyển lao động có tay nghề thay vì tuyển số lượng lớn như trước. “Chúng tôi sẵn sàng trả mức lương cao hơn cho người lao động biết vận hành máy, đọc bản vẽ kỹ thuật và có tinh thần học hỏi. Thực tế, vị trí không thiếu nhưng tìm được người phù hợp lại khá khó. Nhiều ứng viên có bằng cấp nhưng kỹ năng thực hành còn hạn chế, doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu”, bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, người lao động hiện nay không chỉ hỏi về lương mà còn quan tâm đến môi trường làm việc, chế độ đào tạo và cơ hội thăng tiến. Do đó, doanh nghiệp cũng phải cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng lộ trình phát triển để giữ chân nhân sự.

Thị trường lao động tại Huế đang có nhiều cơ hội, song yêu cầu về kỹ năng ngày càng rõ ràng. Người lao động chủ động học nghề, nâng cao tay nghề sẽ có lợi thế hơn khi tìm việc. Đồng thời, doanh nghiệp cũng từng bước cải thiện môi trường làm việc để giữ chân nhân sự lâu dài.