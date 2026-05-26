  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ tấn công các cơ sở tên lửa Iran

ClockThứ Ba, 26/05/2026 15:28
Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran và các tàu đang cố rải mìn.

Iran và Mỹ tiến gần tới thỏa thuận ngừng bắnMỹ vẫn cứng rắn về hạt nhân Iran, tiết lộ khả năng đạt thỏa thuậnMỹ và Iran phát tín hiệu tích cực về thỏa thuận giảm căng thẳng

Tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Tim Hawkins đã thông báo về cuộc tấn công song không cho biết thêm chi tiết: "Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran để bảo vệ các binh sĩ của chúng tôi khỏi các mối đe dọa từ các lực lượng Iran".

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán hàng đầu của Iran đã có mặt tại Doha cùng ngày để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

Hy vọng mong manh về một thỏa thuận trong những ngày gần đây đã bị giáng một đòn mới khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ "đè bẹp" lực lượng Hezbollah ở Liban, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra yêu cầu về một thỏa thuận rộng khắp Trung Đông, bao gồm cả việc bình thường hóa quan hệ với Israel, như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran. 

Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Jordan ký kết Hiệp định Abraham là điều bắt buộc.

Hiệp định Abraham là thỏa thuận được dàn xếp vào năm 2020 với các quốc gia có lịch sử thù địch với Israel. Bahrain và UAE đã ký kết hiệp định, cùng với Maroc và Sudan.

Liên quan đến phương án xử lý urani làm giàu của Iran, ông Trump cho rằng: "Urani làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là phối hợp với Iran tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương".

Ủy ban Năng lượng Nguyên tử mà ông Trump nhắc đến đã bị bãi bỏ vào năm 1974 và các chức năng của ủy ban được chia cho hai cơ quan kế nhiệm.

https://nhandan.vn/my-tan-cong-cac-co-so-ten-lua-iran-post964689.html?gidzl=4vUiRZqMBHaHYgLkFG4h5XU0fM8Y0tqMMeVtO2THVqDTslOnTL5_H0lLyZCZ0oX4NOQaFJORihb0EHOW6m

 Từ khóa: Mỹtấn côngcơ sởtên lửaIran
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thường trực Thành ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy 40 xã, phường:
Khơi thông động lực phát triển từ cơ sở

Thông qua chương trình làm việc với Thường trực Đảng ủy 40 xã, phường trên địa bàn, Thường trực Thành ủy Huế tập trung đánh giá kết quả triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển phù hợp với từng địa bàn và phát huy các mô hình hiệu quả từ cơ sở nhằm tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Khơi thông động lực phát triển từ cơ sở
Mỹ bắt đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Một quan chức thực thi pháp luật trao đổi các sĩ quan tại một chốt kiểm soát của Nhà Trắng đã phản ứng trước các tiếng súng vào tối 23/5, và một nghi phạm nổ súng đã "bị hạ gục", được đưa đến bệnh viện.

Mỹ bắt đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top