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ClockThứ Sáu, 03/07/2026 13:25

Định hình nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới

HNN.VN - Ngày 3/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu thành phố Huế có lãnh đạo LĐLĐ thành phố Huế cùng chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách.

Đổi mới để bảo vệ quyền lợi người lao độngLiên đoàn Lao động thành phố dâng hoa, báo công với Bác Lấy lợi ích đoàn viên làm thước đo hoạt độngNâng cao chất lượng và đảm bảo đời sống cho viên chức, người lao động

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe sinh sản tại Công ty Scavi Huế 

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; làm rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng định hướng các cấp Công đoàn nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Công đoànHuếNghị quyếtđại hội
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