Định hình nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe sinh sản tại Công ty Scavi Huế

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; làm rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng định hướng các cấp Công đoàn nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.