Huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại điểm cầu thành phố Huế

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính có UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Hội nghị được kết nối đến các địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp về thuế, phí và lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Đến ngày 30/6/2026, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ; chi NSNN ước đạt 1.149 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, đáp ứng các nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán.

Đồng thời, ngành chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026; gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục điều phối kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ chủ động điều hành, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để huy động, cung ứng nguồn vốn cho tăng trưởng, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến giá cả, thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát để chủ động đưa ra giải pháp ứng phó, điều hành kịp thời.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục điều hành NSNN theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; khai thác và phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của các vùng, cực tăng trưởng, địa phương và các mô hình, phương thức kinh tế mới theo các quy hoạch đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã có những trao đổi liên quan đến các giải pháp tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển gắn với nhiệm vụ thu, thúc đẩy đầu tư công, phát triển thị trường vốn và khơi thông nguồn lực tăng trưởng.

Ngành thuế đẩy mạnh triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của toàn ngành tài chính, các địa phương rà soát lại kịch bản tăng trưởng, phấn đấu để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026; rà soát lại các nhiệm vụ, đổi mới tư duy trong xây dựng nhiệm vụ, dự toán năm 2027.

Ngành tài chính tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tài khóa đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Qua đó, huy động và cung ứng nguồn vốn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; đồng thời tăng cường cơ chế điều phối kinh tế vĩ mô để quản trị tốt các rủi ro phát sinh.

Về điều hành chính sách tài khóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục điều hành NSNN theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững, dự phòng rủi ro và củng cố dư địa điều hành để ứng phó với các vấn đề phát sinh. Toàn ngành phải đánh giá kỹ lưỡng việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, nhằm hạn chế tối đa áp lực lên thu NSNN và lạm phát. Cùng với nhiệm vụ thu, cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các thành phần kinh tế, thu hút vốn FDI; phát huy vai trò chiến lược của thị trường trong nước và thúc đẩy toàn diện các động lực tăng trưởng từ cả tiêu dùng và xuất khẩu.

Về sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, Bộ Tài chính yêu cầu, các địa phương mạnh dạn có phương án khai thác phù hợp. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, liên thông dữ liệu kiến tạo môi trường số công khai, minh bạch; đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của toàn ngành tài chính.