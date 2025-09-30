Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 giúp dân thu hoạch lúa sau bão

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 92 cùng bà con xã A Lưới 4 gặt lúa bị ngã đổ sau bão

Trong hai ngày 29 và 30/9, đơn vị huy động 60 lượt cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện xuống đồng, khẩn trương gặt lúa giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những diện tích lúa bị ngập nặng. Hình ảnh những người lính áo xanh lội ruộng, cắt từng bó lúa, cùng bà con gánh lúa ra khỏi cánh đồng ngập nước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân.

Ông Lê Văn Thân, thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4 xúc động nói: “Gia đình có mấy sào lúa, năm nay được mùa nhưng đang trong tình trạng ngập, có nguy cơ hỏng. Nhờ bộ đội Đoàn KT - QP 92 gặt giúp mà tôi thấy yên tâm hơn, thật sự rất cảm kích”.

Đại tá Lưu Đức Chinh, Chính ủy Đoàn KT - QP92, cho biết: “Giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là trách nhiệm của đơn vị. Chúng tôi luôn nỗ lực có mặt đúng lúc, chung sức cùng bà con để ổn định sản xuất, củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng vũ trang”.

Trong điều kiện thời tiết thất thường sau bão, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 92 vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ an toàn tuyệt đối, tiếp tục khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân.