  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/09/2025 08:41

Dịp Quốc khánh 2025: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, số vụ tại nạn giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Yêu nước theo cách của người trẻMãn nhãn với Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” và pháo hoa tầm cao chào mừng Quốc khánh 2/9Truyền hình Argentina giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam

 

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8-2/9/2025), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.

So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 90 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 180 ôtô, 8.839 môtô./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
dịpQuốc khánhTp. Hồ Chí Minhtai nạngiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về Huế chơi lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều du khách đã chọn Huế làm điểm đến để tham quan, khám phá và trải nghiệm. Không khí sôi nổi tại các địa phương, điểm du lịch để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách gần xa.

Về Huế chơi lễ 2 9
Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) thực hiện nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn diện mạo Huế xanh - sạch - sáng trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh
Về thăm Huế dịp Tết Độc lập

Du lịch Huế trong dịp Tết Độc lập không chỉ là hành trình tìm về di sản - văn hóa Cố đô, mà còn là dịp để cảm nhận sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa lòng yêu nước và vẻ đẹp thanh bình của đất trời xứ Huế.

Về thăm Huế dịp Tết Độc lập

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top