Dịp Quốc khánh 2025: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8-2/9/2025), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.

So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 90 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 180 ôtô, 8.839 môtô./.