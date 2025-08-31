Truyền hình Argentina giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam

Ảnh chụp màn hình phóng sự về Việt Nam.

Chương trình do Marley, nghệ danh của Alejandro Wiebe, người dẫn truyền hình và nhà sản xuất nổi tiếng người Argentina, thực hiện.

Chuyến đi trải nghiệm tới vùng quê Tam Cốc - Bích Động của Ninh Bình và thủ đô Hà Nội của Marley đã đem lại cho các khán giả Argentina đến với những hình ảnh sinh động về cảnh quan, văn hóa và đời sống thường nhật tại Việt Nam. Khán giả Argentina được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Ninh Bình với núi đá vôi và sông nước hữu tình - nơi được ví như “Hạ Long trên cạn”. Hình ảnh những con thuyền nhỏ len lỏi qua hang động, ruộng lúa và làng quê thanh bình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tại Hà Nội, nhịp sống sôi động của phố cổ, những con đường tấp nập xe cộ, các quán cà phê vỉa hè và không khí lễ hội cũng được tái hiện chân thực, cho thấy một thủ đô vừa hiện đại vừa lưu giữ đậm nét truyền thống. Đáng chú ý, những hình ảnh sống động của Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cũng cho khán giả Argentina cảm nhận được không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình phóng sự về Việt Nam.

Đặc biệt, đoàn làm phim của Telefe ghi nhận sự chào đón nồng hậu của người dân Việt Nam. Sự thân thiện, cởi mở và lòng hiếu khách của người dân được phản ánh qua nhiều cảnh quay, từ lời mời dùng bữa giản dị đến những nụ cười chân thành, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Ngoài những danh thắng, người xem còn cảm nhận được sự đa dạng của những món ăn đường phố như bún chả, bánh cuốn, chả rươi, cà phê trứng, cùng những trải nghiệm vui nhộn của đoàn làm phim khi cưỡi trâu ở Ninh Bình, cà phê đường tàu ở Hà Nội. Từ thủ đô Hà Nội sôi động đến những miền quê thanh bình, phóng sự đem đến cho khán giả Argentina một góc nhìn gần gũi về đất nước Đông Nam Á đang phát triển năng động.

Ảnh chụp màn hình phóng sự về Việt Nam.

“Vòng quanh thế giới” là chuyên mục được yêu thích trên sóng Telefe, kênh truyền hàng đầu Argentina. Việc chọn Việt Nam làm điểm đến phát sóng đúng dịp Quốc khánh mang ý nghĩa gắn kết văn hóa và hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới đông đảo khán giả Nam Mỹ. Phóng sự đã nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội Argentina, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được đến thăm Việt Nam sau khi xem chương trình.