Điểm tựa cho năm học mới

Khám sức khỏe cho học sinh tiểu học. Ảnh: Minh Hiền

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh tương ứng. Tổng mức đóng là 1.263.600 đồng/năm, tuy nhiên nhờ ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền học sinh thực tế phải đóng tối đa chỉ còn 631.800 đồng/năm. Đây được xem là chính sách an sinh thiết thực, góp phần giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình, nhất là những hộ có từ hai con trở lên đang trong độ tuổi đến trường.

Tại thành phố Huế, công tác phát triển BHYT học sinh nhiều năm qua luôn được ngành bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai ngay từ đầu năm học. Các trường học chủ động rà soát danh sách học sinh, tuyên truyền đến phụ huynh về quyền lợi khi tham gia BHYT, đồng thời hướng dẫn nhiều hình thức đóng phù hợp để bảo đảm không có học sinh bị gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn thành phố đạt gần 100%, tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa ngành giáo dục và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh.

Thực tế cho thấy, giá trị của tấm thẻ BHYT không nằm ở số tiền đóng mỗi năm mà ở quyền lợi khi không may xảy ra rủi ro về sức khỏe. Học sinh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến, được hưởng nhiều dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thuốc điều trị theo quy định. Đối với một số trường hợp đặc biệt, mức hưởng có thể lên đến 100% chi phí khám, chữa bệnh giúp gia đình vượt qua gánh nặng tài chính.

Là phụ huynh có hai con đang học phổ thông tại thành phố Huế, chị Nguyễn Thị Lan (phường Thuận Hóa) cho biết, năm nào gia đình cũng tham gia BHYT đầy đủ cho các con. "Trước đây nhiều người nghĩ con khỏe thì không cần mua BHYT, nhưng chỉ cần một lần phải nhập viện mới thấy giá trị của tấm thẻ. Năm ngoái, con trai tôi phải điều trị viêm phổi gần một tuần, nhờ có BHYT mà gia đình giảm được một khoản viện phí đáng kể. Vì vậy, dù đầu năm học có nhiều khoản phải chi, tôi vẫn ưu tiên đóng BHYT trước để yên tâm", chị Lan chia sẻ.

Không chỉ triển khai thu BHYT theo quy định, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Huế còn chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em thuộc hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hoặc gặp khó khăn đột xuất được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí mua thẻ BHYT.

Theo cô Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, việc vận động học sinh tham gia BHYT không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu mà còn là trách nhiệm của nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát từng trường hợp, đồng thời huy động các nguồn hỗ trợ để giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn được tham gia BHYT đầy đủ.

Cùng với việc bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh, nguồn kinh phí BHYT còn góp phần nâng cao chất lượng y tế trường học. Nhiều trường đã đầu tư trang thiết bị sơ cấp cứu, bổ sung thuốc thiết yếu, duy trì hoạt động hiệu quả của phòng y tế học đường, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe của học sinh ngay tại trường.

Năm học mới đang đến gần. Việc tham gia BHYT không chỉ là thực hiện quy định của pháp luật mà còn là sự đầu tư cho sức khỏe và tương lai của mỗi học sinh. Một tấm thẻ BHYT có thể cả năm không phải sử dụng, nhưng khi không may xảy ra rủi ro, đó sẽ là điểm tựa để các em được điều trị kịp thời, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí và để hành trình đến trường luôn được tiếp nối bằng sự an tâm.