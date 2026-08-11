Truyền thông Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại phường Vỹ Dạ

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chia sẻ tại chương trình truyền thông.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp với UBND phường Vỹ Dạ tổ chức ngày 11/8.

Theo đó, năm tiêu chí cụ thể bao gồm: ứng xử chung giữa các thành viên trong gia đình; ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em trong gia đình.

Thực hiện tốt năm tiêu chí này không chỉ tôn vinh các giá trị cốt lõi của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Huế nói riêng, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, phát động hưởng ứng cuộc vận động lớn thu hút đông đảo Nhân dân cùng tham gia.

Để bộ tiêu chí này đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả, lãnh đạo UBND phường Vỹ Dạ đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phường tích cực phối hợp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lồng ghép nội dung bộ tiêu chí vào các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ngoài ra, các tổ dân phố cũng chủ động tuyên truyền, triển khai các nội dung đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình bằng những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi ứng xử của mỗi người dân.

Dịp này, đại diện 22 tổ dân phố của phường Vỹ Dạ cũng đã ký kết việc tham gia thực hiện bộ tiêu chí.