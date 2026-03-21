Chú trọng huấn luyện chiến sĩ mới

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 6

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 6 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn vị luôn bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đến đâu chắc đến đó; phấn đấu kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 76% khá, giỏi; 100% chiến sĩ mới sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế.

Dù mới bước vào những nội dung huấn luyện đầu tiên, nhiều động tác của chiến sĩ còn chưa thật thuần thục, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, các tân binh nhanh chóng nắm bắt và tiến bộ rõ qua từng ngày. Từ việc xếp nội vụ, chấp hành chế độ ngày, tuần đến các nội dung điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật đều được rèn luyện nền nếp.

Binh nhì Trương Quang Quý, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Thời gian đầu chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhất là trong sinh hoạt chính quy. Dù vậy, khi được cán bộ các cấp hướng dẫn tận tình, cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng tôi đã dần thích nghi với môi trường quân đội và yên tâm học tập, rèn luyện”.

Để giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, cán bộ của Trung đoàn 6 luôn phát huy tinh thần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ” với bộ đội. Trung úy Trần Hưng, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 3 cho biết: “Chiến sĩ mới khi bước vào môi trường quân đội thường có nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, cán bộ phải gần gũi, nắm chắc tư tưởng, kịp thời động viên, cầm tay chỉ việc để các chiến sĩ từng bước làm quen và xem đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình”.

Năm 2026, Trung đoàn 6 tiếp nhận và huấn luyện 280 chiến sĩ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước khi vào mùa huấn luyện, đơn vị đã tập trung củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; đầu tư gần 100 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để sửa chữa, làm mới hệ thống bia bảng, mô hình học cụ. Đơn vị còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện; lựa chọn những đồng chí có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới.

Thượng tá Nguyễn Bảo Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 cho biết: “Chúng tôi xác định chuẩn bị tốt là yếu tố quyết định chất lượng huấn luyện. Trước khi bước vào huấn luyện, 100% giáo án, bài giảng đều được thông qua chặt chẽ, nội dung nào đạt yêu cầu mới đưa vào giảng dạy. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; sau mỗi buổi học đều tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng cho các buổi tiếp theo”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 6 từng bước được nâng lên. Các nội dung huấn luyện được tổ chức khoa học, sát thực tế; chiến sĩ nắm chắc kiến thức, kỹ năng, dần hình thành tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và bản lĩnh quân nhân.

Mùa huấn luyện mới đã bắt đầu, với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 6 phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.