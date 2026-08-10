Mỗi lượt thi là một bước củng cố “trận địa tư tưởng” trên không gian số

Cán bộ tham gia thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” trên nền tảng Hue-S. Ảnh: Ngọc Hòa

Nâng cao “sức đề kháng”

Ngày nay, không gian mạng đã trở thành một mặt trận đặc biệt. Bên cạnh những giá trị tích cực mà công nghệ số mang lại, đây cũng là nơi các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để tung tin giả, bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thủ đoạn này ngày càng tinh vi. Không chỉ công khai chống phá, nhiều thông tin sai lệch được cắt ghép từ những sự kiện có thật, pha trộn giữa đúng và sai, giữa bình luận và suy diễn, khiến người tiếp nhận dễ ngộ nhận nếu thiếu bản lĩnh và kiến thức.

Trong bối cảnh đó, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ chờ đến khi xuất hiện thông tin xấu độc mới phản bác. Quan trọng hơn là phải chủ động trang bị tri thức, bồi đắp niềm tin và nâng cao “sức đề kháng” của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trước những luận điệu xuyên tạc.

Chính vì vậy, Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII mang ý nghĩa quan trọng. Mỗi câu hỏi trong cuộc thi là một nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội; mỗi lần tra cứu tài liệu là một lần người dự thi tiếp cận sâu hơn với chủ trương, đường lối của Đảng; mỗi lượt tham gia là một dịp tự kiểm chứng nhận thức của bản thân. Quá trình học tập ấy không diễn ra bằng sự áp đặt, mà thông qua tương tác, tìm hiểu và tự khám phá. Khi hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng tham gia, hiệu ứng lan tỏa của cuộc thi sẽ vượt xa khuôn khổ một hoạt động ngắn hạn, góp phần hình thành văn hóa tự học, tự nghiên cứu nghị quyết trong toàn xã hội.

Trong thời gian dài, việc học tập nghị quyết chủ yếu diễn ra theo hình thức hội nghị tập trung, nghe báo cáo viên truyền đạt. Phương thức đó vẫn cần thiết, nhưng không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của xã hội số, đặc biệt là thế hệ trẻ. Người trẻ hôm nay tiếp cận tri thức bằng điện thoại thông minh, qua nền tảng số, bằng hình ảnh, video, infographic và những nội dung có tính tương tác cao. Vì thế, đưa việc học nghị quyết lên môi trường trực tuyến không phải là thay đổi hình thức cho mới lạ, mà là thích ứng với sự thay đổi của phương thức tiếp nhận thông tin trong xã hội hiện đại.

Đổi mới phương thức tuyên truyền cũng chính là thực hiện tinh thần chuyển đổi số trong công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nếu thông tin chính thống chậm hơn thông tin giả, khô cứng hơn thông tin giật gân và ít hấp dẫn hơn các nội dung độc hại thì sẽ rất khó tạo được sức lan tỏa. Bởi vậy, cùng với các cuộc thi trực tuyến, cần tiếp tục phát triển hệ sinh thái truyền thông số với podcast, video ngắn, đồ họa thông tin, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập, các nền tảng mạng xã hội chính thống… để đưa nghị quyết đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền hiệu quả trong thời đại số không chỉ là nói đúng, mà còn phải nói đúng lúc, đúng đối tượng và bằng cách mà người dân muốn tiếp nhận.

Mỗi thí sinh là một “chiến sĩ thông tin”

Một giá trị quan trọng khác của cuộc thi là biến người tham gia từ đối tượng tiếp nhận thông tin thành chủ thể lan tỏa thông tin. Sau khi tìm hiểu nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hay người dân đều có thể trở thành người chia sẻ những nội dung đúng đắn, giải thích chủ trương của Đảng cho gia đình, bạn bè và cộng đồng. Khi đó, mỗi người không chỉ là một thí sinh, mà còn là một “chiến sĩ thông tin” trên không gian mạng, góp phần tạo nên mạng lưới lan tỏa thông tin tích cực, rộng khắp. Đây chính là “lá chắn mềm” nhưng rất hiệu quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không ít thông tin sai trái có thể lan truyền rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin chính thống và có đủ khả năng tự kiểm chứng. Vì vậy, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay không chỉ là phản bác các luận điệu sai trái, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để tri thức chính thống lan tỏa nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần nhấn mạnh, muốn việc gì thành công thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân tin và dân làm theo. Đó cũng là bản chất của công tác tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghị quyết sẽ có thêm bản lĩnh trước các luận điệu xuyên tạc; mỗi người dân hiểu đúng chủ trương sẽ trở thành một điểm tựa của niềm tin; hàng triệu nhận thức đúng sẽ hợp thành sức mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một cuộc thi trực tuyến có thể chỉ diễn ra trong vài tuần, nhưng giá trị mà nó tạo ra có thể kéo dài lâu hơn nhiều nếu khơi dậy được tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động tiếp cận thông tin chính thống và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ sự thật. Trong kỷ nguyên số, mỗi cú nhấp chuột tham gia cuộc thi không đơn thuần là thao tác trên màn hình máy tính hay điện thoại. Đó còn là một hành động lựa chọn tri thức thay cho ngộ nhận, lựa chọn sự thật thay cho xuyên tạc, lựa chọn niềm tin thay cho hoài nghi.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng những hình thức hiện đại, hấp dẫn và tương tác chính là cách để các nghị quyết đi từ trang giấy vào cuộc sống. Và khi mỗi người dân đều chủ động tìm hiểu, thấu hiểu và lan tỏa những giá trị đúng đắn của nghị quyết, thì mỗi lượt tham gia cuộc thi trực tuyến cũng trở thành một viên gạch góp phần xây dựng và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - nơi cuộc đấu tranh vì chân lý, vì niềm tin và vì tương lai phát triển của đất nước đang diễn ra từng ngày.