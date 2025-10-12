  • Huế ngày nay Online
Những “tân binh” đáng mong chờ

ClockThứ Bảy, 24/01/2026 14:37
HNN - Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đủ điều kiện để sử dụng những cầu thủ vừa được nhận quốc tịch vào cuối năm 2025. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều cho rằng đây là sự bổ sung cần thiết để đội tuyển tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh ở khu vực và châu lục.

 Nguyễn Xuân Son là gương mặt nhập tịch thành công của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Thông tin Đỗ Hoàng Hên (Hendrio, thuộc biên chế CLB Hà Nội) hay Đỗ Phi Long (Gustavo Sant Ana, CLB SHB Đà Nẵng) nhận quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025 được nhiều người hâm mộ đón nhận với tâm trạng tích cực. Đây là những cái tên đã có thâm niên chơi bóng tại Việt Nam, khẳng định được đẳng cấp tại các giải đấu trong nước và cả khu vực. Họ đã thi đấu, sinh hoạt trong môi trường bóng đá ở Việt Nam đủ lâu để thích nghi, giao tiếp bằng tiếng Việt và có khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Đỗ Hoàng Hên từng tỏa sáng trong màu áo CLB Nam Định ở vị trí tiền vệ tấn công, trở thành nguồn sáng tạo của đội bóng thành Nam và là đối tác ăn ý của tiền đạo Nguyễn Xuân Son - một chân sút nhập tịch khác mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Được đào tạo tại lò La Masia của CLB Barcelona (Tây Ban Nha), cầu thủ này có nhãn quan chiến thuật hiện đại, những pha xử lý tinh tế và khả năng tạo đột biến cao. Đây là mẫu cầu thủ mà bóng đá Việt Nam đang thiếu, nhất là sau khi Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) xuống phong độ.

Trong khi đó, Đỗ Phi Long là trung vệ đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019. Anh sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m95), nền tảng thể lực dồi dào, tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng đọc tình huống tốt. Trong 3 mùa giải từ 2022 - 2025, Đỗ Phi Long là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của CLB Thanh Hóa đạt thứ hạng cao tại V.League. Anh được kỳ vọng mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ của đội tuyển quốc gia. Bên cạnh Hoàng Hên và Phi Long, hai cầu thủ Janclesio và Geovane Magno của CLB Ninh Bình cũng hứa hẹn sẽ được cấp quốc tịch trong năm 2026.

Nhìn từ trường hợp của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo đã ngay lập tức tạo nên tầm ảnh hưởng trong màu áo đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ và giới chuyên môn có quyền mong đợi vào một làn gió mới khi đội tuyển tiếp tục sở hữu những cầu thủ có đẳng cấp cao. Trên các trang mạng xã hội, không ít người hâm mộ đã hình dung về một đội hình “trong mơ” với trục dọc Phi Long - Hoàng Hên - Xuân Son sát cánh cùng những Hoàng Đức, Duy Mạnh và lứa cầu thủ vừa vô địch SEA Games như Đình Bắc, Thanh Nhàn. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ, khi lứa cầu thủ từng về Nhì tại Thường Châu năm 2018 đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ, trong khi các cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành, việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch được xem là giải pháp hợp lý để duy trì năng lực cạnh tranh.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần có những lựa chọn hợp lý tùy vào tình hình thực tế, bởi Xuân Son chỉ vừa trở lại sau chấn thương nặng khiến anh phải xa sân cỏ phần lớn thời gian trong năm 2025. Bộ đôi Hoàng Hên - Phi Long hay cả Janclesio, Geovane Magno đều đã bước sang tuổi 31, 32 nên khả năng duy trì thể lực và phong độ lâu dài vẫn là dấu hỏi khiến người hâm mộ quan tâm.

Dù có những ưu, khuyết điểm, câu chuyện nhập tịch cầu thủ ngoại không nên được nhìn nhận như một giải pháp tình thế, mà là một phần trong chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam, với mục tiêu dung hòa giữa những nội binh và những cầu thủ nhập tịch có trình độ. Nếu được sử dụng hợp lý, những tân binh này không chỉ giúp đội tuyển duy trì vị thế cạnh tranh, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo.

Đăng Trình
 Từ khóa: đội tuyển Việt Namcầu thủ nhập tịchNguyễn Xuân Son
