Trình diễn "Áo dài kết nối du lịch và di sản” mở màn Tuần lễ áo dài Huế 2026

Sự kiện là hoạt động mở màn cho Tuần lễ áo dài Huế 2026 với chủ đề xuyên suốt “kết nối di sản, cộng đồng và sáng tạo” hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Dù thời tiết có mưa nhưng không khí mở màn cho Tuần lễ áo dài Huế 2026 vẫn diễn ra sôi động cùng màn trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các người mẫu và biểu diễn dân vũ của hội viên, phụ nữ đến từ phường Phú Xuân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồ Công - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, phường là địa bàn nằm ở trung tâm TP. Huế - nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia và quốc tế. Vì thế, việc lựa chọn hoạt động “Áo dài kết nối du lịch và di sản” trong Tuần lễ áo dài Huế 2026 tại khu vực Quốc Tử Giám - một trong những biểu tượng văn hóa, lịch sử đặc trưng của Huế càng làm tô điểm thêm chiều sâu, ý nghĩa của sự kiện.

Theo ông Công, thông qua sự kiện, ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tình yêu đối với tà áo dài Việt Nam. Cùng với đó, khuyến khích việc mặc áo dài trong công sở, trường học, các hoạt động văn hóa, lễ hội và trong đời sống thường nhật, để áo dài không chỉ hiện diện trong những sự kiện trọng đại mà thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của cộng đồng.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo nên những hình ảnh đẹp, góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa, du lịch Huế nói chung và phường Phú Xuân nói riêng. Đồng thời gửi đến cộng đồng thông điệp hãy trân trọng, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng như vẻ đẹp và giá trị của tà áo dài - thương hiệu đặc sắc của xứ Huế. Đây cũng là dịp để cùng nhau gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc; để mỗi tà áo dài hôm nay không chỉ kể câu chuyện của quá khứ mà còn đồng hành cùng sự phát triển của Huế trong tương lai”, ông Công nhấn mạnh.

Diễu hành áo dài bằng xích lô qua nhiều tuyến phố. Ảnh: L. PHONG

Sau chương trình tại sân trước di tích Quốc Tử Giám là chương trình diễu hành áo dài. Đoàn diễu hành bằng xích lô và xe đạp cùng di chuyển qua nhiều cung đường ở phía Bắc sông Hương gắn với nhiều công trình kiến trúc di sản như 23 Tháng 8, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Lê Duẩn.

Trong hành trình, đoàn dừng chân tại một số điểm để chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của chương trình, đồng thời quảng bá hình ảnh tà áo dài truyền thống gắn với các di sản văn hóa đặc trưng của Cố đô Huế.

Diễn ra từ nay đến ngày 10/7, Tuần lễ áo dài Huế 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chủ trì sẽ mang đến một chuỗi các sự kiện thú vị. Đặc biệt, tuần lễ năm nay được tổ chức đúng vào dịp 20/5 âm lịch - ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa Nguyễn có công lớn trong việc định hình trang phục dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn là dịp tri ân tiền nhân, tôn vinh những giá trị truyền thống đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa sống động trải dài trên nhiều địa điểm của thành phố, từ khu vực trung tâm bên dòng sông Hương đến các làng quê, làng cổ và vùng di sản.

Có thể kể đến như chương trình Đêm lễ hội Áo dài - Hương Giang dệt dáng Kinh kỳ được tổ chức vào buổi tối cùng ngày tại không gian mở ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Ngày 4/7, đúng ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, sẽ diễn ra các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại lăng Trường Thái, lễ tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và Hoàng đế Minh Mạng cùng chương trình quảng diễn quy mô lớn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội. Hàng trăm người tham gia trong các loại hình trang phục truyền thống Việt Nam sẽ cùng hội tụ, tạo nên bức tranh sinh động về lịch sử trang phục dân tộc qua các thời kỳ.

Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn sẽ được tổ chức như chương trình đạp xe vì môi trường “Áo dài qua phố”, đạp xe vì cộng đồng “Áo dài Huế - Hương sắc Thanh Trà”, các cuộc diễu hành áo dài, trình diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề, không gian trải nghiệm và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên, học sinh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là không gian trưng bày “Câu chuyện áo dài Huế”, chương trình “Nét đẹp áo dài xứ Huế”, triển lãm “Áo dài học đường”, hoạt động “Áo dài - Nhịp bước thanh xuân”, trưng bày và trình diễn “Tri thức may, mặc Áo dài Huế”, cùng chương trình “Vũ điệu áo dài” bên dòng Hương Giang.

Đặc biệt, hình ảnh áo dài sẽ lan tỏa đến các vùng quê và cộng đồng thông qua hoạt động diễu hành “Áo dài truyền thống - Hương xưa làng cổ” tại Phước Tích, chương trình “Áo dài duyên dáng Dệt Dèng A Lưới truyền thống”, các cuộc thi ảnh đẹp áo dài, đồng diễn áo dài học đường và nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên toàn thành phố. Chương trình nghệ thuật bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 10/7 tại sân khấu ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.