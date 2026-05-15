Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế (thứ 2 từ phải sang) đại diện cho thành phố Huế nhận vinh danh tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 do VCCI tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Ở lần công bố này, PCI 2.0 được tái cấu trúc gồm 9 chỉ số thành phần với 98 tiêu chí, chuyển trọng tâm từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân. Thay vì công bố bảng xếp hạng cụ thể như trước, VCCI chia các địa phương thành 6 nhóm chất lượng điều hành nhằm phù hợp với bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Năm địa phương được xếp vào nhóm điều hành “Tốt” gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu về chỉ số Chính quyền kiến tạo; Đà Nẵng đứng đầu về Gia nhập thị trường; Hải Phòng có 7/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Lần đầu tiên được công bố, BPI được xem là thước đo mới về hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân, tập trung đánh giá kết quả đầu ra thay vì chỉ đo lường chất lượng điều hành. Kết quả thí điểm cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp đến là Hà Nội và Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ công bố, Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhận định khu vực kinh tế tư nhân đã vượt qua giai đoạn “phòng thủ”, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bước vào giai đoạn bứt phá nếu các điểm nghẽn được tháo gỡ trong 12 - 18 tháng tới.

Tại lễ công bố, TP. Huế được VCCI ghi nhận là một trong 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong PCI giai đoạn 2005 - 2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với TP. Huế, kết quả PCI 2025 được xem là kênh tham chiếu quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh thành phố đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm trước. Cùng với khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, khu vực kinh tế tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, chiếm hơn một nửa tổng số việc làm cả nước.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận gần 297.500 doanh nghiệp gia nhập thị trường, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 27% so với năm 2024.