Học sinh tựu trường từ ngày 20/8

Hoạt động chào đón học sinh lớp 1 năm học 2025-2026.

Thời gian đầu năm học dành cho học sinh các lớp đầu cấp làm quen môi trường, giáo viên, ổn định tổ chức lớp, phổ biến nội quy và những yêu cầu cần thiết trước khi bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức ngày 5/9. Dịp này, thành phố sẽ khánh thành 2 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Để bảo đảm năm học mới diễn ra thông suốt, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp vị trí việc làm, định mức và cơ cấu môn học, đồng thời chủ động đề xuất tuyển dụng, điều động, biệt phái, hợp đồng lao động theo quy định.

Các trường cũng phải rà soát nhu cầu, tiếp nhận, quản lý và cấp phát đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh theo chủ trương miễn phí sách giáo khoa của thành phố, hoàn thành trước ngày khai giảng.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, ngành giáo dục yêu cầu hoàn thành tuyển sinh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng được tập huấn về vận hành trường nội trú, quản lý học sinh, nuôi dưỡng, y tế trường học, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học.