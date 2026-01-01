Tuổi trẻ sống đẹp

Các tổ chức đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Công an TP. Huế nhận đỡ đầu em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H. Nhung

Tuổi trẻ xung kích

Tại xã A Lưới 2, hình ảnh Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ công an xã đã trở nên quen thuộc và gần gũi với bà con đồng bào vùng biên giới, để lại dấu ấn sâu đậm về một thế hệ thanh niên sống đẹp.

Sinh năm 1997 tại phường Sơn Tây (TP. Hà Nội), anh Khuất Việt Anh vốn là cán bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an, nhưng với khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tăng cường công tác tại xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2.

Thời gian đầu mới đặt chân lên đây, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Khuất Việt Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu cuộc sống của bà con. Khi biết rằng, học sinh trong xã đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, rất thiệt thòi trong tiếp cận tiếng Anh, anh đã nung nấu ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí.

Anh mạnh dạn trao đổi với Ban Chỉ huy Công an xã, chính quyền địa phương và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. “Ban đầu lớp học được tổ chức tại nhà họp dân thôn Kleng A Bung nhưng cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Sau này được sự đồng ý, hỗ trợ của Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Trung, tôi đã mượn được lớp học ngoài giờ để tổ chức lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em”, Thượng úy Khuất Việt Anh chia sẻ.

Lớp học bắt đầu từ tháng 11/2024 vào chiều tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, đón hơn 20 em đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung. “Thầy Việt Anh dạy tiếng Anh hay lắm, vừa dễ hiểu vừa vui nhộn. Bây giờ em đã thuộc rất nhiều từ vựng, ngữ pháp; những bài kiểm tra vừa rồi của em còn đạt điểm cao”, em Phạm Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Quang Trung kể.

Không dừng lại ở lớp dạy tiếng Anh, Thượng úy Khuất Việt Anh còn vận động nguồn lực xã hội để triển khai nhiều mô hình an sinh gắn liền với đời sống bà con… Với những việc làm thiết thực đó, anh vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Cuối tháng 11 vừa qua, Thượng úy Khuất Việt Anh nhận quyết định trở về công tác tại Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Anh chia sẻ: “Khoảng thời gian sống và làm việc tại vùng cao A Lưới sẽ mãi là những kỷ niệm bản thân không bao giờ quên. Ở đơn vị công tác mới, tôi sẽ cố gắng là một hạt nhân tích cực trong công tác đoàn và công tác thiện nguyện, kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm cùng các nguồn lực xã hội giúp đỡ không chỉ đồng bào tại A Lưới mà còn ở nhiều nơi khó khăn khác”.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ cùng đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia xây dựng nhà cho gia đình anh A Viết Bai (xã A Lưới 2). Ảnh: Công an TP. Huế

Hướng về những hoàn cảnh khó khăn

Không riêng Thượng úy Khuất Việt Anh, trong từng nhiệm vụ, dù là tuần tra giữ gìn trật tự, hỗ trợ người dân xử lý sự cố bất ngờ hay đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng đời sống, tuổi trẻ Công an TP. Huế luôn coi việc gần gũi, lắng nghe và kịp thời giúp đỡ Nhân dân là thước đo hiệu quả công tác.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP. Huế, khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 chia sẻ: Tuổi trẻ Công an thành phố luôn thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng và Bộ Công an với tinh thần “Lấy dân làm gốc, con người là yếu tố tiên quyết để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật”. Trong đó, công tác an sinh xã hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được xác định là mũi nhọn trọng tâm.

Nổi bật phải kể đến Dự án “Những viên gạch hồng” do Ban Thanh niên Công an thành phố cùng các đơn vị khác phối hợp thực hiện trong năm 2025. Tại vùng giáp biên giới Việt - Lào thuộc xã A Lưới 2, gia đình anh A Viết Bai (sinh năm 1994) và vợ là chị A Viết Thị Vả (sinh năm1992) cùng 2 con nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sống trong căn lều dựng tạm bằng tre nứa khoảng 10m2, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn đó, Dự án “Những viên gạch hồng” đã quyết định hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng ngôi nhà kiên cố giúp gia đình anh Bai sớm ổn định cuộc sống.

Ngày nhận bàn giao ngôi nhà mơ ước rộng gần 40m², anh A Viết Bai và chị A Viết Thị Vả không giấu được sự xúc động. “Nhờ sự giúp sức của cán bộ công an và các anh chị đoàn viên nên gia đình chúng tôi mới có nơi an cư mới khang trang như thế này, tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn tận đáy lòng”, anh A Viết Bai nói.

Cùng nhau sẽ đi xa hơn

Thiếu tá Lê Viết Phương cho biết, trong năm 2025, Dự án “Những viên gạch hồng” đã hỗ trợ 100% kinh phí giúp 2 hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà kiên cố với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ trẻ và đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Dự án còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sống đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Công an thành phố: “Bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Theo Thiếu tá Lê Viết Phương, điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn nên tuổi trẻ Công an TP. Huế luôn chủ động tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực trong và ngoài địa phương. Với mục tiêu chung vì cộng đồng, việc giữ vững nguyên tắc “đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng” đã trở thành “chìa khóa” giúp các bên gắn bó, đồng hành lâu dài trong các hoạt động an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tuổi trẻ Công an TP. Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tinh thần nhân văn trong cộng đồng. Trong đó, cán bộ và chiến sĩ trẻ tập trung phát huy tính sáng tạo để triển khai thêm nhiều dự án thiết thực phục vụ đời sống người dân như hỗ trợ sinh kế, xây dựng công trình công cộng, giúp đỡ học sinh vùng cao trong học tập…