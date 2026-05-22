Trải nghiệm miễn phí công nghệ toàn diện cho ngành F&B từ iPOS.vn tại sự kiện F&B lớn nhất miền Trung

Ngày 28-30/5/2025 tới đây, các chủ quán F&B khu vực miền Trung sẽ có cơ hội trải nghiệm miễn phí hệ sinh thái công nghệ cho ngành F&B cùng nhiều quà tặng hấp dẫn đến từ iPOS.vn tại triển lãm Food & Drink Show Da Nang 2026.

Food & Drink Show Da Nang 2026 - Triển lãm thương mại chuyên ngành Thực phẩm, Đồ uống - Thiết bị nhà hàng, Khách sạn và các giải pháp về Đóng gói bao bì hàng đầu Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng.

iPOS.vn sẽ góp mặt tại sự kiện Food & Drink Show Da Nang 2026

Tham dự Food & Drink Show Da Nang 2026, iPOS.vn dự kiến “trình làng” hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện cho ngành F&B.

Sau nhiều năm đồng hành cùng các chuỗi nhà hàng và thương hiệu lớn, iPOS.vn đang mở rộng tệp khách hàng sang các mô hình quán nhỏ, cửa hàng độc lập và hộ kinh doanh F&B.

Đặc biệt, tại gian hàng triển lãm lần này, khách tham quan sẽ được trải nghiệm ứng dụng FABiBox - giải pháp quản lý bán hàng miễn phí trọn đời với các tính năng bán hàng cơ bản, giúp chủ quán tiết kiệm tối đa ngân sách vận hành cho các mô hình quán nhỏ trong hành trình chuyển đổi số.

Khách tham quan trải nghiệm trực tiếp ứng dụng FABiBox

Bên cạnh giải pháp quản lý bán hàng tinh gọn, iPOS.vn còn giới thiệu tại triển lãm Food & Drink Show Da Nang 2026 phần mềm iPOS HRM - phần mềm quản lý nhân sự chuyên biệt cho ngành F&B, nổi bật với các tính năng như: xếp ca và chấm công linh hoạt, tự động hóa bảng lương theo thời gian thực,...

Hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp F&B đến từ iPOS.vn

Không chỉ trải nghiệm công nghệ, đến với gian hàng iPOS.vn, khách tham quan còn có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thu hút khác như: thưởng thức đồ uống miễn phí (đến từ đối tác Trà Sữa Đài Loan Gia Hỷ) và tham gia minigame cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Ông Lê Văn Việt - Giám đốc Kinh doanh iPOS.vn chi nhánh Huế cho biết, đội ngũ iPOS.vn Huế sẽ tham gia sự kiện với mong muốn nỗ lực hết mình mang đến cho cộng đồng F&B khu vực miền Trung cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các giải pháp công nghệ vận hành được thiết kế phù hợp với đặc thù của từng mô hình kinh doanh ẩm thực.