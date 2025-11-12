Thời kỳ huy hoàng mới của bóng đá Tây Ban Nha

Phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: nhandan.vn

Một thời thống trị bóng đá thế giới...

Bóng đá Tây Ban Nha là nền bóng đá có truyền thống lâu đời của cựu lục địa, trong đó giải bóng đá vô địch quốc gia La Liga là một trong những giải vô địch quốc gia ra đời sớm nhất châu Âu, ngày nay nằm trong top đầu thế giới. Tây Ban Nha chưa bao giờ thiếu những cầu thủ tài năng, nhưng có một điều kỳ lạ là trong suốt thế kỷ XX, thành tích của họ chỉ vỏn vẹn một chức vô địch Euro vào năm 1964 khi giải được tổ chức trên sân nhà. Họ dễ dàng giành quyền góp mặt ở các vòng chung kết Euro và World Cup nhưng rất hiếm khi tiến xa.

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ sau World Cup 2006 - giải đấu họ bị loại ở vòng 1/8 trước đội tuyển (ĐT) Pháp của Zinedine Zidane với tỷ số 1 - 3. Người góp phần định hình nên phong cách và mở ra giai đoạn huy hoàng cho Tây Ban Nha từ đó về sau là cố huấn luyện viên (HLV) Luis Aragones. Dưới bàn tay nhào nặn của ông, ĐT Tây Ban Nha với một lứa cầu thủ trẻ trung, vừa đạt độ chín gồm Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Fernando Torres, Cesc Fabregas, David Villa... trình diễn một thứ bóng đá vừa đậm chất kỹ thuật đặc trưng của người Tây Ban Nha vừa mang tính sát thương cao. Với dàn cầu thủ ấy, Tây Ban Nha gặt hái thành quả đầu tiên với chức vô địch Euro 2008, sau khi vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Italia, Đức... để mang về danh hiệu thứ hai cho đất nước.

Sau chức vô địch Euro 2008, Tây Ban Nha tiếp tục giành chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 dưới sự dẫn dắt của HLV Vicente Del Bosque, tạo nên chuỗi vô địch ba giải lớn liên tiếp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Đỉnh cao World Cup 2026 sẽ mở ra một giai đoạn huy hoàng mới...

Sau hơn 10 năm thất bại ở World Cup và Euro (từ sau 2012 đến 2022), ĐT Tây Ban Nha thực sự lột xác từ năm 2023 khi HLV Luis de La Fuente được giao nắm quyền. Với kinh nghiệm của một người đã có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, ông Fuente đã kế thừa và phát triển lối chơi của ĐT Tây Ban Nha lên một tầm cao mới.

Từ Euro 2024 đến nay, đội bóng xứ đấu bò vẫn duy trì lối chơi cầm bóng, giữ bóng, chuyền bóng rất nhuyễn, nhưng mang tính trực diện và sát thương cao hơn với các mảng miếng tấn công đa dạng hơn... Những chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha luôn thể hiện sự vượt trội của một tập thể có cấu trúc, nền tảng kỹ - chiến thuật rõ ràng, chứ không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một cá nhân nào. Với lối chơi đó, Tây Ban Nha đã làm cho một ĐT Pháp đầy rẫy ngôi sao, hay ĐT Argentina có Messi hoàn toàn bất lực.

Với một lối chơi đã định hình nên bản sắc riêng cùng với dàn cầu thủ trẻ trung, đạt độ chín và nền tảng vững chắc từ đào tạo trẻ, chưa kể Tây Ban Nha là cái nôi nuôi dưỡng những bộ óc chiến thuật siêu hạng, một tương lai huy hoàng của ĐT Tây Ban Nha là điều mà nhiều người có thể dự báo trước...