Việt Nam hướng tới hệ thống sở hữu trí tuệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu ghi hình chào mừng Kỳ họp Đại hội đồng - Ảnh: Bộ KH&CN

Kỳ họp thường niên Đại hội đồng thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lần thứ 68 diễn ra từ ngày 07-15/7/2026, tại trụ sở WIPO, tại Geneva, Thuỵ Sĩ.

Phát biểu ghi hình chào mừng kỳ họp Đại hội đồng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã chia sẻ những định hướng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ hiện đại, minh bạch và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thông tin về những chủ trương, chính sách mới của Việt Nam trong công tác sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng cho biết ngày 17/6/2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận số 51-KL/TW đề ra các định hướng lớn về sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ và thích ứng với nền kinh tế số; thúc đẩy khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; nâng cao hiệu quả thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này.

Từ những định hướng đó, Việt Nam hướng tới mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó sở hữu trí tuệ là một trụ cột đặc biệt quan trọng. Đồng thời, Việt Nam khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ thống sở hữu trí tuệ minh bạch, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 68 Đại hội đồng WIPO - Ảnh: Bộ KH&CN

Tiếp tục đồng hành cùng WIPO thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu

Đề cập vai trò của WIPO đối với sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những sáng kiến mà WIPO đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, WIPO sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Nhân dịp này, Việt Nam cũng trân trọng ghi nhận sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của WIPO dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt trong các hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cam kết Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về sở hữu trí tuệ theo các điều ước đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với WIPO và các quốc gia thành viên nhằm cùng xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu theo hướng hiện đại, cân bằng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì sự phát triển chung.

Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng WIPO lần thứ 68, Đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại song phương và đa phương nhằm củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Tây Ban Nha, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong hoạt động quản lý và phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của Việt Nam đã làm việc với các đơn vị chuyên môn của WIPO về các nội dung như thương mại hóa tài sản trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ, hiện đại hóa cơ quan sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực này.

Đoàn Việt Nam cũng trao đổi với Liên minh Quốc tế Bảo hộ Giống cây trồng mới (UPOV) về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.