MB Vet Huế - Nỗ lực mang dịch vụ thú y hiện đại, tận tâm đến với người nuôi thú cưng tại Cố đô

Hình ảnh cơ sở 65 Phan Văn Trường TP Huế

Huế từ lâu được biết đến là thành phố yên bình, nơi đời sống tinh thần được đề cao. Cùng với sự phát triển kinh tế, xu hướng nuôi thú cưng như chó, mèo để bầu bạn, sẻ chia ngày càng phổ biến trong các gia đình trẻ tại Huế. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, có đủ trang thiết bị chẩn đoán chuyên sâu cho thú cưng vẫn là nỗi trăn trở của nhiều người.

Thấu hiểu điều đó, Công ty TNHH MB VET đã đầu tư và phát triển Hệ thống Bệnh viện Thú y MB Vet Huế với hai cơ sở tại 65 Phan Văn Trường và 47 Thái Phiên, TP. Huế. Đây là một trong số ít những bệnh viện thú y tại khu vực miền Trung được đầu tư đồng bộ theo mô hình bệnh viện thu nhỏ dành cho thú cưng.

Đầu tư hệ thống chẩn đoán tại chỗ - Yếu tố then chốt trong điều trị

Khác với các phòng khám nhỏ lẻ chỉ khám lâm sàng đơn thuần, MB Vet Huế chú trọng đầu tư vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tại chỗ. Theo Bác sĩ Thú y Bằng, đại diện chuyên môn của bệnh viện, việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh đóng vai trò quyết định đến 70% hiệu quả điều trị.

Hình ảnh bác sĩ thú y MB VET thực hiện phẫu thuật

Tại MB Vet Huế, các thiết bị hiện đại như máy chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số (XR), máy siêu âm, máy xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh lý - sinh hóa, kính hiển vi xét nghiệm ký sinh trùng... đều được trang bị đầy đủ. Nhờ đó, các ca bệnh từ đơn giản như viêm da, rối loạn tiêu hóa đến phức tạp như sỏi bàng quang, viêm tử cung, chấn thương xương khớp đều có thể được chẩn đoán nhanh chóng ngay tại chỗ mà không cần phải chuyển mẫu đi nơi khác, giúp tiết kiệm thời gian vàng trong cấp cứu.

Đặc biệt, bệnh viện có phòng phẫu thuật vô trùng riêng biệt, hệ thống gây mê an toàn, monitor theo dõi sinh tồn trong mổ, đảm bảo an toàn tối đa cho các ca triệt sản, mổ đẻ, nối xương, cắt bỏ khối u.

Đội ngũ 9 bác sĩ trẻ - Tận tâm, Tận tình, Trách nhiệm

Hình ảnh bác sĩ thú y MB Vet thực hiện siêu âm trên thú nhỏ

Điểm tạo nên sự khác biệt của MB Vet Huế chính là đội ngũ nhân sự. Bệnh viện hiện có 9 bác sĩ và kỹ thuật viên thú y được đào tạo bài bản tại các trường Đại học Nông Lâm Huế và Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam và các cơ sở uy tín trên cả nước. Với phương châm "Tận tâm - Tận tình - Trách nhiệm", các bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn coi mỗi thú cưng như người bạn, người thân của khách hàng.

Bệnh viện hoạt động liên tục từ 8h00 đến 21h00 từ thứ 2 đến thứ 7, và từ 8h00 đến 20h00 vào Chủ nhật và ngày lễ, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu ngoài giờ khi khách hàng liên hệ qua hotline 0855 585 234. Đây là điểm cộng lớn được nhiều khách hàng tại Huế đánh giá cao, bởi các tình huống nguy cấp ở thú cưng như co giật, khó đẻ, ngộ độc thường xảy ra vào ban đêm.

Đa dạng dịch vụ từ cơ bản đến chuyên sâu

Hình ảnh khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại MB VET

Đến với MB Vet Huế, khách hàng có thể sử dụng trọn gói các dịch vụ: Khám sức khỏe tổng quát, tiêm phòng vaccine, tẩy giun, khám và điều trị nội khoa, ngoại khoa, siêu âm, X-quang, xét nghiệm máu, phẫu thuật triệt sản, mổ đẻ, điều trị da liễu, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc thú cưng theo từng độ tuổi.

Ngoài ra, bệnh viện còn thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn miễn phí về cách chăm sóc, phòng bệnh cho chó mèo theo mùa, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Parvo, Care, FIP, nấm da thường gặp ở khí hậu nóng ẩm miền Trung.

Với định hướng phát triển bền vững, Công ty TNHH MB VET mong muốn không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là người bạn đồng hành, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc thú cưng có trách nhiệm trong cộng đồng. Sự tin tưởng của hàng nghìn khách hàng tại Huế trong thời gian qua chính là động lực để MB Vet Huế tiếp tục hoàn thiện và mở rộng dịch vụ trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Bệnh Viện Thú Y MB Vet Huế - Thuộc Công ty TNHH MB VET

CS1: 65 Phan Văn Trường, TP. Huế

CS2: 47 Thái Phiên, TP. Huế

Hotline: 0855 585 234 - 0395 585 115

Website: mbvet.vn

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