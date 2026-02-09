Cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết

Bảo dưỡng lưới điện phục vụ an toàn cho người dân dùng điện trong dịp Tết

Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện

Dự báo trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phụ tải cao điểm trên địa bàn thành phố có thể đạt mức Pmax khoảng 227 MW. Trước thực tế đó, PC Huế đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện phù hợp, tập trung ưu tiên cho khu vực trung tâm thành phố, khu dân cư đông người và các địa điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội.

Đến thời điểm này, PC Huế đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện nguồn và lưới điện. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến tình trạng vận hành các máy phát điện lưu động công suất 100 kVA, 250 kVA, 550 kVA và các máy phát điện công suất nhỏ, máy biến áp lưu động nhằm đảm bảo trạng thái sẵn sàng hoạt động để cấp điện cho các phụ tải ưu tiên khi cần thiết.

Song song với đó, công tác kiểm tra định kỳ các trạm biến áp được tăng cường, như đo phụ tải tại các thời gian cao/thấp điểm trong ngày nhằm kịp thời đánh giá khả năng mang tải của hệ thống. Các trạm biến áp cấp điện tại những vị trí quan trọng, như: Thành ủy, UBND thành phố, công an, bệnh viện, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, nhà máy nước, các cơ quan, ban, ngành được kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

PC Huế cũng tăng cường kiểm tra dọc tuyến đường dây, nhất là các vị trí xung yếu. Công tác kiểm tra tập trung vào hành lang tuyến, mương cáp ngầm, phụ kiện đường dây, các điểm đầu xuất tuyến, vị trí đấu lèo, néo góc, cột và hệ thống tiếp địa… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn ngừa nguy cơ có thể xảy ra sự cố trong thời gian sử dụng điện dịp Tết.

Tuyên truyền người dân dùng điện tiết kiệm, an toàn trong dịp Tết

Sẵn sàng ứng phó sự cố

Cùng với công tác kiểm tra, bảo dưỡng, PC Huế còn xây dựng chi tiết các phương án vận hành lưới điện khi xảy ra sự cố. Theo đó, khi có trường hợp phát sinh sự cố, PC Huế sẽ nhanh chóng chuyển phụ tải không bị sự cố sang các đường dây liên lạc để cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

PC Huế cũng ưu tiên thao tác chuyển phương thức cấp điện thông qua hệ thống SCADA, kết hợp ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng nhằm rút ngắn thời gian mất điện. Đây là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố lưới điện đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phân công lịch trực 24/24h đối với các phòng, ban và đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán. PC Huế cũng chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phương tiện để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. PC Huế còn chú trọng thực hiện tốt công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng trong những ngày nghỉ Tết.

Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên lưới điện trước, trong và sau tết Nguyên đán 2026 cũng được PC Huế đặc biệt quan tâm. Theo đó, đơn vị đã kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống PCCC tự động; rà soát, bổ sung các phương tiện, dụng cụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; sắp xếp gọn gàng kho vật tư, khu vực lưu trữ tạm thời và nơi làm việc nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ.

PC Huế cũng tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, như: Bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện; đồng thời hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn khi trang trí đèn điện, dựng cây nêu trong dịp Tết.

“Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, trách nhiệm, PC Huế quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn và tiết kiệm” - ông Nguyễn Đại Phúc nói.