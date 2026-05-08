Chủ động phòng ngừa rủi ro trong sản xuất, lao động

Giảng viên trao đổi kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn lao động tại lớp tập huấn.

Điểm đáng chú ý của lớp tập huấn năm nay là nội dung không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật mà đi sâu vào kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn ngay tại nơi làm việc. Từ những rủi ro liên quan máy móc, thiết bị, môi trường lao động đến quy trình xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp… đều được lồng ghép với các tình huống thực tế trong doanh nghiệp.

Trong thời gian 3 ngày, nhiều chuyên đề tập trung vào việc xây dựng “văn hóa an toàn” trong sản xuất, giúp cán bộ phụ trách an toàn lao động chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa rủi ro. Trong thời gian tập huấn, các học viên cũng được hướng dẫn phương pháp đánh giá nguy cơ tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ năng tự kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Theo ban tổ chức, việc tăng cường kỹ năng cho đội ngũ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất ngày càng đa dạng, yêu cầu về môi trường làm việc an toàn ngày càng cao.

Năm 2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn lao động, làm 5 người bị thương nặng và 4 người tử vong. Thực tế này cho thấy, công tác phòng ngừa rủi ro tại doanh nghiệp vẫn cần được chú trọng hơn, nhất là ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.