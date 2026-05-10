Đào tạo kỹ năng ứng dụng AI và tự động hóa trong sản xuất đa phương tiện cho đội ngũ làm báo

PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày, do TS. Lương Đông Sơn, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực tiếp giảng dạy. Chương trình tập trung cung cấp phương pháp luận và kỹ năng ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào quy trình xuất bản báo chí hiện đại, giúp học viên chuyển từ việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ đơn lẻ sang tích hợp AI vào toàn bộ quy trình tác nghiệp và thiết lập các trợ lý cá nhân phục vụ sản xuất nội dung.

Theo ban tổ chức, chuyên đề được xây dựng theo hướng thực tiễn, bám sát nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan báo chí hiện nay. Nội dung đào tạo gồm hai nhóm chuyên đề chính: Tự động hóa khâu thu thập, xử lý thông tin sơ cấp và ứng dụng AI trong kiểm chứng thông tin, sản xuất nội dung đa phương tiện.

Trong phần đầu của khóa học, học viên được tiếp cận các kỹ thuật bóc tách dữ liệu âm thanh, chuyển đổi phỏng vấn thành văn bản, ứng dụng phương pháp Retrieval-Augmented Generation (RAG) để khai thác tài liệu chuyên sâu, đồng thời sử dụng AI phân tích bối cảnh và đề xuất các góc độ tiếp cận báo chí độc lập.

Bên cạnh đó, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng thiết lập cấu trúc bài viết theo các mô hình báo chí hiện đại như tháp ngược, Longform, eMagazine; mô phỏng và định hình văn phong; nhận diện và hiệu chỉnh ngôn ngữ mang tính máy móc nhằm đảm bảo tính tự nhiên và bản sắc của tác phẩm báo chí.

TS. Lương Đông Sơn, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực tiếp giảng dạy

Ở chuyên đề về kiểm chứng thông tin và sản xuất đa phương tiện, học viên được thực hành ứng dụng AI trong quy trình fact-checking, phát hiện tin giả và Deepfake; rà soát logic, phản biện nội dung; xử lý dữ liệu định lượng và trực quan hóa dữ liệu phục vụ báo chí dữ liệu.

Ngoài ra, lớp tập huấn còn tập trung vào việc đa phương tiện hóa nội dung thông qua tự động hóa đề xuất hình ảnh, chuyển đổi định dạng audio/video và xây dựng các trợ lý AI chuyên biệt nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của nhà báo trong môi trường truyền thông số.

Thông qua khóa đào tạo, ban tổ chức kỳ vọng học viên sẽ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác và độ tin cậy của thông tin trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.