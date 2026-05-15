Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Nam Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump là chuyến thăm lịch sử mang tính biểu tượng. Hai bên đã xác lập định vị mới quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung-Mỹ và đạt được nhận thức chung quan trọng về tiếp tục giữ ổn định quan hệ kinh tế-thương mại, mở rộng hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, giải quyết thỏa đáng những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước. Điều này cho thấy hai nước Trung Quốc và Mỹ có thể chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đồng hành trên con đường phù hợp là nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Bày tỏ cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về lời mời tới thăm Trung Nam Hải, Tổng thống Donald Trump cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này rất thành công. Hai bên đã thống nhất được nhiều nhận thức chung quan trọng và đạt được nhiều thỏa thuận, giải quyết được nhiều vấn đề, điều này có lợi cho hai nước nói riêng và thế giới nói chung.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về một số điểm nóng ở khu vực.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đi dạo, ngắm hoa hồng và trao đổi thân mật trong khuôn viên ở Trung Nam Hải.

* Chiều cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không Lực Một rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

