Ngăn chặn các hành vi nguy hiểm trên đường phố

Công an TP. Huế tăng cường tuần tra, kiểm soát các trường hợp thanh, thiếu niên gây mất trật tự, an toàn giao thông

Vi phạm có chiều hướng tăng

Liên tiếp trong hai buổi đêm vào cuối tháng 2 vừa qua, nhóm thanh niên 5 người với độ tuổi từ 14 đến 32 đã sử dụng 2 xe mô tô biển kiểm soát 74B1-298.xx và 75B1-319.xx mang theo 3 dao tự chế, 1 côn nhị khúc xuất phát từ khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà) di chuyển vào các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích câu “like”, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Công an phường Hương Trà đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế triệu tập nhóm thanh, thiếu niên trên. Theo xác minh, nhóm thanh niên gồm N.P.L. (sinh năm 2010); H.T.H. (sinh năm 2010); H.H. (sinh năm 1994), P.G.H. (sinh năm 2012, cùng trú tại phường Hương Trà) và T.Q.N. (sinh năm 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị). Trong đó, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên, dẫn đến việc tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.

Công an phường Hương Trà đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

Theo thông tin từ Công an TP. Huế, thời gian trước, trong và sau Tết xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Tổ 1311 và các tổ tuần tra thanh niên tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục các đối tượng trẻ vị thành niên, thanh, thiếu niên hư hỏng, không để hình thành các nhóm tụ tập gây rối, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và môi trường đô thị an toàn, lành mạnh.

Kết hợp tuyên truyền, giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP. Huế, “Tổ tuần tra thanh niên” - Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ buổi tối và đêm tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã tổ chức tuần tra lưu động tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng và những địa điểm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, điều khiển xe đã thay đổi kết cấu, độ chế, rú ga gây mất trật tự công cộng.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Đồng thời, phối hợp kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy khi có biểu hiện nghi vấn. Các trường hợp vi phạm đều được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, “Tổ tuần tra thanh niên” còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục. Qua đó, trực tiếp nhắc nhở, phân tích hậu quả của hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở và tổ chức đoàn tại địa bàn trong việc quản lý, giáo dục những trường hợp tái phạm hoặc có nguy cơ vi phạm. Công an các xã, phường trên địa bàn TP. Huế cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, quản lý nhóm đối tượng trên. Điển hình như phường An Cựu, lực lượng công an cơ sở đã rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm để tập trung gọi hỏi, răn đe; phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong việc quản lý, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay có tâm lý muốn thể hiện bản thân và dễ bị tác động bởi các trào lưu trên mạng xã hội nên có những hành vi bốc đồng như tụ tập, lạng lách, đánh võng hoặc quay clip đăng lên mạng để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, phần lớn các em chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của những hành vi này. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc định hướng, giáo dục để ngăn ngừa vi phạm từ sớm.