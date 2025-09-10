  • Huế ngày nay Online
HĐND phường Kim Long:

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp chuyên đề

HNN.VN - Ngày 18/9, HĐND phường Kim Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 nhằm xem xét, thông qua các nội dung về điều chỉnh dự toán ngân sách và bổ sung dự án đầu tư trung hạn năm 2025.
 Cầu Nguyễn Hoàng qua địa bàn phường Kim Long góp phần kết nối các khu vực phía tây 

Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Phước Nhật; lãnh đạo thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp, UBND phường đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời trình bày các tờ trình liên quan đến việc điều chỉnh dự toán ngân sách, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn và các công trình trọng điểm. Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND phường cũng trình bày báo cáo thẩm tra, làm rõ các nội dung trước khi đưa ra thảo luận.

Sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết (NQ) quan trọng, gồm: điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách phường; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường tại số 69 Nguyễn Hoàng; và NQ bổ sung, phân bổ vốn cho các công trình trong 6 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hoàng Phước Nhật đề nghị UBND phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các NQ đã được thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, việc cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường cần được triển khai đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền, phục vụ người dân tốt hơn.

Kỳ họp chuyên đề lần này được đánh giá đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, tạo cơ sở để phường Kim Long hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025.

Liên Minh
