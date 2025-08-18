  • Huế ngày nay Online
Lan tỏa hình ảnh, con người phường Kim Long trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Chiều 19/8, Ban Biên tập cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế (Báo và PTTH Huế) do TUV, Tổng Biên tập Hoàng Đăng Khoa làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và các phòng, ban chuyên môn của phường Kim Long (TP. Huế).

Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh, con người phường Kim Long và phát hành báo trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thông tin sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, Báo và PTTH Huế mong muốn phối hợp với địa phương, đơn vị trong việc sản xuất, phát sóng và tuyên truyền trên báo in, sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số các phóng sự chuyên sâu giới thiệu vùng đất con người, nếp sống văn hóa; về sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của địa phương một cách toàn diện; các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mang tính toàn diện; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa bàn; đồng thời thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tạo bước đột phá phù hợp với vị thế và quy mô mới của đơn vị sau sắp xếp.

Đáng chú ý là phối hợp sản xuất các nội dung hợp tác truyền thông, bám sát những “thương hiệu” của phường, đặc thù đô thị du lịch - dịch vụ của địa bàn, thực hiện trang địa phương trên báo in và báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng các chương trình ký sự, phóng sự tài liệu phản ánh mô hình hay ở địa phương; mở rộng hòa sóng phát thanh để thông tin đến người dân nhanh, rộng, chính xác; đẩy mạnh phát hành báo đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân của phường. Đồng thời, có cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, chính xác.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long Hoàng Phước Nhật thống nhất cao với cơ chế phối hợp tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng của Báo và PTTH Huế, quan tâm bố trí kinh phí truyền thông chính sách. Trọng tâm là các đề tài gần dân, vì dân, lan tỏa hình ảnh và con người phường Kim Long như: Cải cách hành chính ở phường; chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; gìn giữ di sản và không gian nhà vườn; phát triển du lịch cộng đồng, homestay nhà vườn; xây dựng nếp sống đô thị văn minh, xanh, sạch. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh điểm đến văn hóa - du lịch sinh thái - dịch vụ cộng đồng gắn với sông Hương, các di tích lịch sử trên địa bàn… đảm bảo công tác tuyên truyền có định hướng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Phối hợp tập huấn viết tin, bài, chụp ảnh, quay clip và các nền tảng số cho lực lượng của phường Kim Long. 

 Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo phường Kim Long

Công tác phát hành báo sẽ được quan tâm bố trí kinh phí, tổ chức linh hoạt theo địa bàn, tăng điểm phát hành tại trụ sở phường, tổ dân phố, trường học, thiết chế văn hóa; phối hợp lồng ghép phát hành trong các sự kiện cộng đồng; khuyến khích đảng viên, cán bộ, đoàn thể làm “hạt nhân” lan tỏa ấn phẩm chính thống. Bên cạnh đó, Báo và PTTH Huế hỗ trợ đào tạo kỹ năng cung cấp thông tin, phát ngôn và phản hồi nhanh cho cán bộ cơ sở; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh dư luận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoạt động này nằm trong chuỗi triển khai công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo của Báo và Phát thanh, truyền hình Huế theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo Đảng trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển của TP. Huế.

