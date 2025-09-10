Tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước​

Các Chi hội Khuyến học trao phần thưởng khích lệ học sinh học giỏi, xuất sắc trên địa bàn

Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể địa phương và 150 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Trong giai đoạn qua, nhiều phong trào thi đua ở Kim Long đã tạo dấu ấn rõ nét, đặc biệt là phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, toàn phường chỉ còn 89 hộ nghèo, chiếm 0,73%, giảm 178 hộ so với năm 2021. Các chương trình tín dụng chính sách đã cho vay gần 30 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với doanh số hơn 1.358 tỉ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” cũng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 119 hộ với tổng kinh phí 2,85 tỉ đồng. Dịp Tết hằng năm, hàng trăm suất quà đã được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, cùng nhiều phần thưởng khích lệ học sinh vượt khó, học giỏi.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai mạnh mẽ. Riêng trong năm 2025, phường đã xóa 35 nhà tạm cho hộ có công và hộ khó khăn với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ hơn 700 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà cho 28 gia đình chính sách.

Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” mang lại diện mạo mới cho Kim Long. Hàng loạt công trình trọng điểm như chỉnh trang tuyến đi bộ ven sông Hương, cầu Nguyễn Hoàng, đường Nguyễn Hoàng hay dự án kè chống sạt lở bờ sông Bạch Yến đã tạo động lực phát triển, nâng tầm bộ mặt đô thị. Đến nay, 36/38 tổ dân phố của phường được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Nhiều phong trào khác được triển khai hiệu quả như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Sắc hồng Cố đô”, “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày Chủ nhật xanh”... góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Long xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đưa phong trào yêu nước phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng địa phương văn minh, giàu bản sắc, trở thành đô thị động lực của trung tâm thành phố Huế.

Dịp này, UBND phường Kim Long đã khen thưởng 5 tập thể và 8 cá nhân điển hình tiên tiến, ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của cộng đồng.