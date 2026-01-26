Niềm tin từ cơ sở

Cán bộ phường Thủy Xuân hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Bồi đắp niềm tin

Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Vỹ Dạ, nhịp làm việc diễn ra nền nếp, người dân đến liên hệ thủ tục không còn tâm lý e ngại chờ đợi. Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết ngay trong giờ làm việc, cán bộ chủ động hướng dẫn, giải thích rõ ràng từng bước. Chị Nguyễn Thị Điệp, người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn cho biết, việc giải quyết thủ tục thời gian gần đây nhẹ nhàng hơn nhiều, hồ sơ được hướng dẫn cụ thể, hạn chế đi lại.

Bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở, bà Nguyễn Thị Minh Thanh, số nhà 9/7 Nguyễn Công Trứ, phường Vỹ Dạ, đã viết thư tay gửi lời cảm ơn đến cán bộ Trung tâm PVHCC phường sau khi được hướng dẫn thực hiện thủ tục khai tử cho người thân. Trong thư, bà ghi nhận việc hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết cẩn trọng, đúng quy định, cán bộ trực tiếp xử lý thể hiện sự tỉ mỉ, thân thiện và tận tình. Những phản hồi cụ thể ấy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cải cách ở cơ sở, nơi niềm tin của người dân được xây dựng từ chính chất lượng phục vụ hằng ngày.

Tại phường Hóa Châu, sự chuyển biến bắt đầu từ việc tổ chức lại công việc theo hướng rõ người, rõ việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Phường Hóa Châu chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng nền tảng số và phương thức làm việc mới cho cán bộ, công chức. Việc đào tạo không nhằm chạy theo xu hướng, mà hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết công việc hằng ngày, phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, sau khi bộ máy được tinh gọn, yêu cầu đặt ra không chỉ là vận hành thông suốt, mà phải nâng chất lượng phục vụ Nhân dân. Theo ông Nghĩa, chuyển đổi số chỉ có thể đi vào thực chất khi đội ngũ cán bộ được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức và kỹ năng. “Chúng tôi xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt. Khi cán bộ hiểu, làm chủ được công nghệ, thì việc áp dụng chuyển đổi số mới hiệu quả, tránh hình thức”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Chuyển đổi số từ thực tiễn

Hiệu quả của chuyển đổi số ở Hóa Châu được thể hiện rõ qua thực tiễn tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Trung tâm PVHCC phường Hóa Châu hiện nằm trong nhóm dẫn đầu toàn thành phố về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp thứ 2/40 xã, phường. Kết quả này phản ánh sự thay đổi trong cách làm việc của chính quyền cơ sở, đồng thời cho thấy người dân ngày càng tin tưởng, chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC thành phố Huế, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là quá trình thay đổi thói quen của cả cán bộ và người dân. “Khi quy trình được chuẩn hóa, cán bộ làm việc chủ động, trách nhiệm, người dân sẽ dần hình thành thói quen nộp hồ sơ trực tuyến. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả dịch vụ công”, ông Tuấn nhận định.

Ông Tuấn cho biết, thời gian qua, thành phố đặc biệt chú trọng hỗ trợ các xã, phường trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là tại cơ sở. Khi người dân thấy rõ sự thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chuyển đổi số sẽ tự nhiên đi vào đời sống.

Những chuyển động ở các phường, xã cho thấy một điểm chung: niềm tin của người dân được xây dựng từ chính thái độ phục vụ và hiệu quả công việc. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Huế thời gian qua - coi sự đồng thuận xã hội là nền tảng quan trọng cho phát triển.

Hướng tới nhiệm kỳ mới, các địa phương trên địa bàn thành phố Huế đều xác định rõ mục tiêu: Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Niềm tin không đến từ những lời hứa, mà được vun đắp từ những việc làm cụ thể, bền bỉ ở cơ sở. Khi người dân cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm trong từng lần giải quyết công việc; đội ngũ cán bộ sẵn sàng học hỏi, đổi mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đó chính là nền tảng của sự đồng thuận.