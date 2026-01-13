Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ

Vận hành thiết bị khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phú Xuân

Tinh gọn và hiệu quả

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, ngành y tế TP. Huế đã chủ động rà soát, tổ chức lại hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm thông suốt trong quản lý, điều hành. Việc tổ chức lại các Trung tâm Y tế (TTYT) theo khu vực, sáp nhập các Trạm Y tế (TYT) xã, phường theo đơn vị hành chính mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đối với hoạt động y tế cơ sở.

Tại TX. Phong Điền (cũ), từ 12 TYT, sau ngày 1/7/2025, hệ thống được sắp xếp lại còn 4 trạm chính và các điểm trạm theo địa bàn xã, phường. Dù giảm đầu mối, song các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và triển khai các chương trình y tế quốc gia vẫn được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn.

Theo lãnh đạo TTYT Phong Điền, đơn vị đã chủ động triển khai Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó, huy động thêm nguồn lực xã hội, đa dạng hóa dịch vụ y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Không chỉ Phong Điền, các TTYT, bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu năm 2026, việc chuyển giao TYT về UBND xã, phường quản lý được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò chủ động của chính quyền cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời vẫn bảo đảm sự thống nhất về chuyên môn của ngành y tế.

Năm 2025, ngành y tế thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời”. Theo đó, công tác giám sát dịch tễ, kiểm soát ổ dịch được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, không để dịch lớn bùng phát trên địa bàn. Các chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì thường xuyên, bảo đảm cung ứng đầy đủ vắc-xin; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ tiếp tục được nâng cao; công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, y tế trường học, kiểm dịch y tế… đều đạt những kết quả tích cực.

Cùng với đó, hoạt động khám, chữa bệnh đi vào ổn định; các cơ sở y tế chú trọng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Mạng lưới y học cổ truyền và phục hồi chức năng tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi cho người bệnh.

Tạo nền tảng triển khai Nghị quyết 72

Năm 2026, ngành y tế TP. Huế xác định tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, coi đây là mục tiêu xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là củng cố y tế cơ sở gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường năng lực chuyên môn cho TYT xã, phường; bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị và nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”, càng khẳng định vai trò then chốt của y tế cơ sở, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện chế độ, chính sách và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến cơ sở.

Theo các đơn vị y tế, Nghị quyết 72 là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập hợp pháp, hỗ trợ đào tạo, cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế. BSCKI. Dương Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc TTYT Hương Thủy chia sẻ: “Việc cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch, chương trình và nguồn lực thực tế sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành”.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, trọng tâm hàng đầu được xác định là lấy phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe toàn dân làm nền tảng. Theo đó, ngành y tế tập trung phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị, hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững cho người dân.

“Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và sức khỏe bền vững của Nhân dân, không chỉ tăng tuổi thọ trung bình mà còn gia tăng số năm sống khỏe. Theo lộ trình, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý bệnh tật theo vòng đời”, PGS.TS. Hảo nhấn mạnh.