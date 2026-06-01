Động đất 7,8 độ tại Philippines: Công bố số liệu mới

Một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở thành phố General Santos, Philippines ngày 8/6/2026

Riêng tại thành phố cảng General Santos, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan xử lý thảm họa xác nhận có 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương sau khi một số tòa nhà nhỏ bị sập và nhiều công trình, trong đó có cả một cây cầu huyết mạch, bị nứt nghiêm trọng. Năm nạn nhân tử vong còn lại được ghi nhận tại các tỉnh Nam Cotabato, Davao Occidental và đảo Balut.

Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương xác minh thông tin về việc một số học sinh có thể đang mắc kẹt bên trong một ngôi trường hai tầng bị sập tại General Santos. Cảnh sát cũng cho biết do địa chấn xảy ra đúng ngày khai giảng năm học mới khi học sinh đang tập trung chào cờ, tình trạng hoảng loạn tột độ đã khiến hơn 100 em bị thương hoặc ngất xỉu.

Bên cạnh thiệt hại về người và công trình, Cục Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) cũng vừa ra thông báo khẩn cấp về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tại Sân bay Quốc tế General Santos để đánh giá an toàn cơ sở hạ tầng và thiết bị dẫn đường. Quyết định này khiến ít nhất 17 chuyến bay nội địa lập tức bị hủy bỏ, hành khách được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với các hãng bay để cập nhật lịch trình.

Ghi nhận sóng thần cao 1,4m

Ngày 8/6, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau trận động đất có độ lớn 7,8 ở ngoài khơi miền Nam nước này.

Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3m có thể xảy ra ở một số bờ biển của Philippines, và sóng thần cao 1m được dự báo ở một số bờ biển của Indonesia và Malaysia. Sóng thần nhỏ hơn có thể xảy ra ở Nhật Bản, Papua New Guinea và một số quốc đảo và vùng lãnh thổ ở phía Tây Thái Bình Dương. Indonesia đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, vài giờ sau khi ra lệnh sơ tán các khu vực phía Bắc.

Khoảng 5.890 trường học bị ảnh hưởng bởi động đất

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) thông báo tạm dừng các hoạt động giảng dạy ở tất cả các cấp học tại những khu vực bị ảnh hưởng vì động đất nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Động đất tại tỉnh Sarangani và các khu vực lân cận xảy ra đúng vào thời điểm các trường công lập trên cả nước chính thức khai giảng năm học 2026-2027. Bộ trưởng Giáo dục Sonny Angara cho biết quyết định tạm dừng hoạt động học tập được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Bộ Giáo dục Philippines đang phối hợp chặt chẽ với các văn phòng khu vực và địa phương để đánh giá thiệt hại, kiểm tra an toàn công trình và xác minh thông tin thực địa. Tính đến 9h sáng cùng ngày, hệ thống theo dõi của DepEd ghi nhận có 5.893 trường học bị ảnh hưởng vì trận động đất tại Mindanao.

Trong khi đó, Chi nhánh của Bộ Giáo dục tại khu vực Soccsksargen cũng thông báo tạm dừng học tập và làm việc để phục vụ công tác kiểm tra toàn diện các công trình trường học. Các kỹ sư và cán bộ quản lý rủi ro thiên tai được yêu cầu đánh giá độ an toàn kết cấu của toàn bộ trường học và cơ sở hành chính trước khi cho phép sử dụng trở lại.