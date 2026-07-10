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Thể thao

Gần 200 vận động viên trẻ trên cả nước về Huế tranh tài bóng rổ

ClockChủ Nhật, 12/07/2026 19:42
HNN.VN - Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 Quốc gia năm 2026 do thành phố Huế đăng cai, khai mạc tối 12/7 tại Nhà thi đấu đa năng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.

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 Giải quy tụ nhiều VĐV trẻ xuất sắc tranh tài. Ảnh: LĐBRVN

Quy tụ gần 200 VĐV nam, nữ của 13 đội (9 đội nam, 4 đội nữ) đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Phòng không Không quân, Công an nhân dân và chủ nhà TP. Huế, tại giải, các đội tranh tài ở vòng loại, tứ kết, bán kết, chung kết và phân hạng dưới qua các nội dung: Đội tuyển trẻ 5x5 U18 nam, đội tuyển trẻ 5x5 U18 nữ. 

“Bên cạnh là sân chơi cho các VĐV trẻ, giải còn nhằm đánh giá công tác tổ chức, đào tạo và phát triển môn bóng rổ của các đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước; tạo điều kiện cho các VĐV được thi đấu, nâng cao trình độ, qua đó chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 và tham gia các giải đấu của khu vực, quốc tế”, ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay. 

Giải kết thúc ngày 22/7.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: bóng rổhuếgiải bóng rổ trẻ 5x5bóng rổ u18 quốc gia
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