Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

Lễ khai mạc giải bóng đá

Giải đấu năm nay thu hút 240 vận động viên học sinh đến từ 12 đội bóng của các trường THPT trên địa bàn thành phố gồm: Thuận An, Phú Bài, Hai Bà Trưng, Phan Đăng Lưu, Hương Vinh, Nam Đông, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Huệ, Hà Trung, Phong Điền, Tam Giang và Trường Sơn.

Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh để các em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao phong trào thể thao học đường, đặc biệt là môn bóng đá trong các trường THPT.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, những năm qua, ngành giáo dục TP. Huế luôn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường, gắn kết giữa việc học tập tri thức với rèn luyện kỹ năng và thể lực, góp phần phát triển học sinh theo mục tiêu Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Trận đấu mở màn giữa hai đội THPT Nguyễn Huệ và THPT Thuận An

Từ năm 2021 đến nay, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao duy trì tổ chức Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT định kỳ hằng năm. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để học sinh các trường trên địa bàn toàn thành phố giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, góp phần tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong học sinh.

Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa hai đội THPT Nguyễn Huệ và THPT Thuận An.