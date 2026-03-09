  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

ClockThứ Ba, 10/03/2026 17:06
HNN.VN - Chiều 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá TP. Huế khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 tại sân vận động Tự Do. Giải đấu chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tiến tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Hành trình đầy cảm xúc của tân vương SV Cup 2025Đại học Huế vô địch Giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360Khai mạc vòng chung kết Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 Cúp TV360Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025Trường THPT Thuận An vô địch Giải bóng đá truyền thống học sinh

 Lễ khai mạc giải bóng đá

Giải đấu năm nay thu hút 240 vận động viên học sinh đến từ 12 đội bóng của các trường THPT trên địa bàn thành phố gồm: Thuận An, Phú Bài, Hai Bà Trưng, Phan Đăng Lưu, Hương Vinh, Nam Đông, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Huệ, Hà Trung, Phong Điền, Tam Giang và Trường Sơn.

Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh để các em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao phong trào thể thao học đường, đặc biệt là môn bóng đá trong các trường THPT.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, những năm qua, ngành giáo dục TP. Huế luôn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường, gắn kết giữa việc học tập tri thức với rèn luyện kỹ năng và thể lực, góp phần phát triển học sinh theo mục tiêu Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Trận đấu mở màn giữa hai đội THPT Nguyễn Huệ và THPT Thuận An 

Từ năm 2021 đến nay, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao duy trì tổ chức Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT định kỳ hằng năm. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để học sinh các trường trên địa bàn toàn thành phố giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, góp phần tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong học sinh.

Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa hai đội THPT Nguyễn Huệ và THPT Thuận An.

MINH HIỀN
 Từ khóa: Khai mạcGiải Bóng đátruyền thốnghọc sinhTHPTTP. Huếlần thứ VI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 trước mùa thi

Chiều 7/3, Trường THPT Nguyễn Huệ phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ tại TP. Huế và trên cả nước tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm học 2025 - 2026 cho hơn 600 học sinh khối 12.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 trước mùa thi
Trường Cao đẳng Du lịch Huế:
Hướng nghiệp hiệu quả và tập trung công tác tuyển sinh năm 2026

Chiều 6/3, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026 với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, 51 trường THPT, THCS cùng các doanh nghiệp và đơn vị liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Hướng nghiệp hiệu quả và tập trung công tác tuyển sinh năm 2026
Lá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố Huế

Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị tưởng như bình dị nhưng lại lắng đọng rất sâu trong tâm thức cộng đồng. 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một khoảnh khắc như thế.

Lá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố Huế

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top