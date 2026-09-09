Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền kiểm tra trước lúc tàu cá ra khơi.

Những thành tích nổi bật

Triển khai phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, các đồn biên phòng tuyến biên giới biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế luôn nỗ lực trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới biển. Đồng thời, kiểm soát xuất, nhập cảnh, thực hiện chặt chẽ thủ tục và kiểm tra phương tiện, người, tàu thuyền ra vào khu vực biên giới biển, cảng biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên hải sản bất hợp pháp và các loại tội phạm khác trên biển; tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển…

Các đơn vị đã tổ chức 258 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát với gần 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trực tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý 27 vụ/60 đối tượng, tập trung vào các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thủy sản, đánh bạc, trộm cắp tài sản, vận chuyển khoáng sản, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đồng thời, làm thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu cho 430 lượt phương tiện, gần 56.400 lượt thuyền viên, hơn 117.600 lượt hành khách và hơn 3,73 triệu tấn hàng hóa. Các đơn vị làm thủ tục chuyển cảng cho hơn 1.100 lượt phương tiện, hơn 54.500 lượt thuyền viên và hơn 2,78 triệu tấn hàng hóa; đăng ký, kiểm tra, kiểm soát gần 11.900 lượt tàu, thuyền với gần 56.400 lượt ngư dân; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, cháy rừng.

BĐBP Đồn Biên phòng Vinh Hiền chia sẻ niềm vui với người dân có nhà mới.

Không chỉ được thể hiện bằng những con số nổi bật như nêu trên, theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế, tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần tận tụy của mỗi cán bộ, chiến sĩ và tập thể các đơn vị đã góp phần xây dựng niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP. Trong đó, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn là một trong những công tác nổi bật. BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt giúp dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền; đội mưa gió hay dầm mình trong nước lũ đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; sẵn sàng xuất kích vượt sóng ra khơi ứng cứu khi người dân gặp nạn trên biển. Cán bộ, chiến sĩ và tập thể các đơn vị biên phòng tuyến biển đã và đang sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho người dân khu vực biển nói chung, làm điểm tựa cho ngư dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế nói riêng; đồng thời làm cột mốc sống giữa biển khơi, chung sức cùng lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Mới đây, chiều 12/9, nhận tin báo tàu cá TTH-30115-TS do ông Hà Ngoảnh (trú tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế làm chủ) đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An bị sóng đánh chìm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã lập tức cử lực lượng phối hợp tổ chức trục vớt tàu và ngư lưới cụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho gia đình chủ tàu bị nạn.

BĐBP tuyến biên giới biển vững bước tuần tra bờ biển.

Trước đó không lâu, giữa tháng 8, tàu cá của ông Phan Thêm (trú tại thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế) đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An cách bờ kè cửa Tư Hiền không xa, gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị trôi neo va đập vào bờ kè chắn sóng và chìm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền lập tức có mặt phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu nạn, đưa ông Phan Thêm vào bờ an toàn, sau đó tiếp tục phối hợp tổ chức trục vớt tàu cá, máy móc thiết bị và ngư lưới cụ giúp dân.

Tạo động lực xây niềm tin

Niềm tin của người dân ngày càng vững chắc khi các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn tích cực, kiên quyết thực hiện công tác phòng, chống tàu giã cào hoạt động sai tuyến (làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nặng nề về ngư lưới cụ cho ngư dân đánh bắt ven bờ), trả lại bình yên cho những làng chài. Điển hình, từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã chủ trì bắt 8 tàu giã cào, xử lý theo quy định.

BĐBP Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An giúp dân trục vớt tàu cá và ngư lưới cụ bị chìm.

Đồng hành cùng Nhân dân trong các chương trình an sinh xã hội cũng là nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị biên phòng tuyến biển luôn tâm huyết. Những năm qua, mỗi năm lại có thêm hàng chục ngôi nhà của các hộ nghèo, khó khăn được các đơn vị biên phòng tuyến biển giúp sửa chữa, xây dựng vững chắc bên chân sóng, đồng nghĩa với mỗi năm có thêm hàng chục gia đình không còn nỗi lo, nỗi khổ trong mùa mưa bão, yên tâm làm ăn sinh sống. Điển hình, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ giúp công tháo dỡ, xây dựng 16 ngôi nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do chính quyền địa phương triển khai, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng tuyến biển giúp dân chằng néo tàu thuyền.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các đơn vị tuyến biên giới biển đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, các đơn vị đã kết hợp hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua đột kích trong từng giai đoạn với nhiều đợt phát động thi đua chuyên đề. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm, động viên, đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Qua đó đã thực sự tạo động lực, cổ vũ, động viên kịp thời mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, xây dựng niềm tin trong Nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.