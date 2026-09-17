Trao trả tài sản trị giá 50 triệu đồng cho hành khách để quên tại sân bay

Lực lượng Kiểm soát An ninh hàng không trao trả tài sản cho anh Võ Phạm Trọng Vũ.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 13 phút ngày 17/9, lực lượng Kiểm soát An ninh hàng không tiếp nhận tin báo của người dân về việc một túi xách và một máy tính bảng bị hành khách để quên trên xe đẩy tại khu vực sân đỗ ô tô, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Kiểm soát An ninh hàng không nhanh chóng kiểm tra, xác minh. Qua đó, xác định chủ sở hữu số tài sản trên là anh Võ Phạm Trọng Vũ, hành khách đi trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế trong ngày 17/9.

Lực lượng Kiểm soát An ninh hàng không đã liên hệ với anh Vũ để thực hiện các thủ tục trao trả theo quy định. Toàn bộ số tài sản, có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, được bàn giao đầy đủ, an toàn cho hành khách.