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ClockThứ Tư, 26/08/2026 17:10

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới biển

HNN.VN - Chiều 26/8, tại Nhà Văn hóa xã Chân Mây - Lăng Cô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô.

Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở A LướiTrao cây giống hỗ trợ người dân khu vực biên giới Vững vàng nơi biên cươngTri ân để tiếp bướcKý kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

 Các bên ký kết quy chế phối hợp.

Nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội và xây dựng các mô hình tự quản; chú trọng vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phòng, chống khai thác IUU…

Các bên thống nhất duy trì trao đổi thông tin, xây dựng chương trình phối hợp hằng năm, tổ chức giao ban, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương tăng cường mối quan hệ phối hợp, kết nghĩa giữa địa phương với các đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tạo cơ sở để các bên phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đề nghị: Ngay sau hội nghị các bên triển khai quy chế sát chức năng, nhiệm vụ; chủ động nắm tình hình, đổi mới tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức ký kết phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô.

Quỳnh Anh
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