120 chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới

Thượng tá Trần Minh Toàn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2025, BĐBP thành phố Huế được giao tuyển chọn và tổ chức huấn luyện 120 CSM theo kế hoạch của Bộ Tham mưu Biên phòng. Sau gần 5 tháng huấn luyện, CSM đã được trang bị các nội dung cơ bản về điều lệnh, quân sự, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, hậu cần, kỹ thuật… Bản lĩnh chính trị của các chiến sĩ ngày càng được nâng cao, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện; triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình đề ra, đạt chất lượng tốt. Nội dung, thời gian, quân số đạt 100%; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu trong đó có 74,2% khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện khá.

“Sau lễ bế mạc, 120 CSM được biên chế về thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố Huế. Phát huy truyền thống lực lượng BĐBP, tích cực bám dân, bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới”, Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế nhấn mạnh.

Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng giấy khen.