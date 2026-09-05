Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi thông tin đến ngài ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Cùng dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía đoàn công tác Nhật Bản còn có ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, thành phố hiện có 23 dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 248 triệu USD, trong đó AEON MALL Huế là điểm nhấn. Huế cũng tiếp nhận 6 dự án ODA lớn từ Nhật Bản với tổng kinh phí hơn 500 triệu USD.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác Nhật Bản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới, định hướng phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng di sản, văn hóa, sinh thái; đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại Huế từ ngày 5 - 6/9 là sự kiện đối ngoại quan trọng, mở ra cơ hội kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn Đại sứ ITO Naoki và Tổng Lãnh sự Mori Takero tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác; hỗ trợ quảng bá hình ảnh Huế tại Nhật Bản, thu hút du khách, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục. Thành phố mong muốn kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản trong công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch - dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà đến ngài ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

TP.Huế mong muốn mở rộng học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo tiếng Nhật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác Nhật Bản đầu tư, hợp tác lâu dài tại Huế.

Đại sứ ITO Naoki đánh giá cao sự phát triển của Huế, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố và định hướng tăng trưởng hai con số; cho rằng Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ.

Đánh giá cao việc Huế đăng cai Diễn đàn lần thứ hai, Đại sứ cho rằng, sự tham gia của lãnh đạo nhiều địa phương Nhật Bản là cơ hội để hai bên trao đổi thực chất về đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Sau khi khảo sát một số khu công nghiệp và doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn thành phố Huế, Đại sứ ITO Naoki đánh giá cao môi trường đầu tư, quỹ đất công nghiệp và sự đồng hành của chính quyền thành phố. Đại sứ ấn tượng với nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý người Việt sử dụng tốt tiếng Nhật; khẳng định phía Nhật Bản sẽ tích cực quảng bá môi trường đầu tư của Huế tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngài ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tặng quà đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế giai đoạn 2; đẩy mạnh chương trình “Bạn đồng hành tiếng Nhật”; tiếp tục hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế thông qua các chương trình hợp tác với UNESCO.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định đào tạo nguồn nhân lực, tiếng Nhật và bảo tồn di sản là những lĩnh vực hai bên đã hợp tác hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh. Thành phố mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quảng bá môi trường đầu tư; Đại sứ hỗ trợ giới thiệu cơ hội hợp tác của Huế tới các đối tác Nhật Bản.

Hai bên tin tưởng, với nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp và những cơ hội mới được mở ra từ Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, quan hệ giữa Huế với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.