  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 05/09/2026 15:04

Tăng cường kết nối, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

HNN.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, ngày 5/9, tại Huế, Trung tâm Xúc tiến hợp tác văn hóa và giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức Chương trình Giao lưu hợp tác, giáo dục Việt Nam - Nhật Bản năm 2026.

Khai trương khu trưng bày sản phẩm đặc trưng Việt Nam - Nhật BảnThành phố Huế muốn đưa hợp tác với Nhật Bản đi vào chiều sâuMời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9Huế - Shizuoka ký thỏa thuận thiết lập hữu nghị giữa hai địa phương Gần 700 đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026Chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2

 Toàn cảnh chương trình giao lưu hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đăng Hoàng, Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm VJCE; đại diện lãnh đạo ngành giáo dục TP. Huế; đoàn đại biểu tỉnh Nara (Nhật Bản) cùng đông đảo các nhà quản lý, cơ sở giáo dục, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Chương trình là diễn đàn quan trọng nhằm tạo không gian kết nối đa phương, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, kết nối địa phương và hợp tác doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về định hướng hợp tác chiến lược, đề xuất nhiều giải pháp và mô hình liên kết cụ thể giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước. Các thỏa thuận tập trung vào 3 lĩnh vực trọng điểm: nâng cao chất lượng giáo dục thực tiễn; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy kết nối đầu tư, nông nghiệp và doanh nghiệp.

 Các đại biểu tham gia thảo luận tại chương trình.

Việc ký kết thành công 7 MOU không chỉ tạo tiền đề pháp lý, nền tảng vững chắc để chuyển hóa các nội dung trao đổi thành hành động cụ thể, hiệu quả mà còn góp phần hình thành mạng lưới kết nối sâu rộng, thực chất.

Theo ban tổ chức, chương trình vượt khuôn khổ một hoạt động giao lưu thông thường, hướng tới hình thành mạng lưới kết nối đa phương giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp hai nước nhằm chia sẻ nguồn lực, triển khai các sáng kiến hợp tác thực chất.

THÁI BÌNH - NGỌC PHÚC
 Từ khóa:
Việt Nam - Nhật Bảnchương trìnhgiao lưugiáo dụcdiễn đàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục cần đúng người, y tế cần đúng cơ chế

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của HĐND thành phố mới đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Vì sao ngành giáo dục còn thiếu hàng trăm giáo viên nhưng vẫn phải tính chuyện cắt giảm biên chế? Vì sao các đơn vị y tế được giao tự chủ nhưng không đủ nguồn thu để trả lương? Và nếu ngân sách vẫn phải bù, thì mô hình “tự chủ” liệu có hiệu quả?

Giáo dục cần đúng người, y tế cần đúng cơ chế
Tinh gọn mạng lưới trường lớp, nâng chất lượng giáo dục

Năm học 2026 - 2027, thành phố triển khai sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực giáo dục. Trước thềm năm học mới, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trao đổi với Huế ngày nay về việc sắp xếp mạng lưới trường học và công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Tinh gọn mạng lưới trường lớp, nâng chất lượng giáo dục
Nghị quyết 27-NQ/TW: Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới thể hiện chuyển đổi quan trọng trong tư duy: từ nhìn nền kinh tế qua ranh giới hành chính sang tổ chức một không gian quốc gia thống nhất; từ phát triển riêng lẻ từng địa phương sang các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị, hạ tầng và liên kết có khả năng cộng hưởng, lan tỏa.

Nghị quyết 27-NQ TW Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Nga

Ngày 1/9, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ XI khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Liên bang Nga. Diễn đàn diễn ra đến ngày 4/9, với chủ đề “Viễn Đông - phát triển vì lợi ích của người dân”.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Nga

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top