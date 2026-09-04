Tăng cường kết nối, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

Toàn cảnh chương trình giao lưu hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đăng Hoàng, Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm VJCE; đại diện lãnh đạo ngành giáo dục TP. Huế; đoàn đại biểu tỉnh Nara (Nhật Bản) cùng đông đảo các nhà quản lý, cơ sở giáo dục, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Chương trình là diễn đàn quan trọng nhằm tạo không gian kết nối đa phương, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng các cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, kết nối địa phương và hợp tác doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về định hướng hợp tác chiến lược, đề xuất nhiều giải pháp và mô hình liên kết cụ thể giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước. Các thỏa thuận tập trung vào 3 lĩnh vực trọng điểm: nâng cao chất lượng giáo dục thực tiễn; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy kết nối đầu tư, nông nghiệp và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại chương trình.

Việc ký kết thành công 7 MOU không chỉ tạo tiền đề pháp lý, nền tảng vững chắc để chuyển hóa các nội dung trao đổi thành hành động cụ thể, hiệu quả mà còn góp phần hình thành mạng lưới kết nối sâu rộng, thực chất.

Theo ban tổ chức, chương trình vượt khuôn khổ một hoạt động giao lưu thông thường, hướng tới hình thành mạng lưới kết nối đa phương giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp hai nước nhằm chia sẻ nguồn lực, triển khai các sáng kiến hợp tác thực chất.