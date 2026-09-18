Hợp tác y tế Việt Nam và Pháp: VNVC phối hợp Sanofi sản xuất ba loại vắc-xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu

Chuyến thăm diễn ra ngay khi Bộ Y tế của Việt Nam cùng Bộ Y tế, Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật của Pháp vừa công bố văn kiện thỏa thuận hợp tác và trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vắc-xin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (giữa) cùng ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC (thứ nhất từ phải sang) và Đoàn công tác thăm Nhà máy sản xuất vắc-xin của Sanofi tại Neuville-sur-Saône, Pháp. (Ảnh: Sanofi cung cấp)

Đồng thời, VNVC và Sanofi cũng vừa trao tuyên bố chung sẽ sản xuất 3 loại vắc- xin thế hệ mới của Sanofi tại Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028. Do đó, đây là dịp để lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất vắc-xin tại nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới, cũng như kinh nghiệm sản xuất các vắc-xin là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia của Việt Nam.

Nhà máy của Sanofi tại Neuville-sur-Saône hiện là nơi sản xuất nguyên liệu gốc của 3 loại vắc-xin thế hệ mới gồm vắc-xin cúm đa giá, vắc-xin não mô cầu phòng 4 nhóm huyết thanh gây bệnh và vắc-xin 6 trong 1, nằm trong kế hoạch hợp tác sản xuất giữa Sanofi và VNVC tại Việt Nam vừa được hai bên công bố trong Tuyên bố chung. Đây đều là những vắc-xin quan trọng đang được sử dụng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia được Việt Nam ưu tiên phát triển.

Nhà máy được tổ chức theo mô hình sản xuất linh hoạt, cho phép điều chỉnh quy mô và dây chuyền để đáp ứng các nhu cầu sản xuất khác nhau, đặc biệt trong những tình huống y tế khẩn cấp như đại dịch.

Tại buổi làm việc, ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc-xin của Tập đoàn Sanofi, trình bày về năng lực dẫn đầu của Sanofi trong lĩnh vực sản xuất vắc-xin. Sanofi hiện có hơn 37 cơ sở sản xuất và 15 trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trên toàn cầu. Các sản phẩm thuốc và vắc-xin của Sanofi đang được cung cấp đến hơn 170 quốc gia. Trong lĩnh vực tiêm chủng, mỗi năm, hơn 500 triệu người trên toàn cầu được tiêm chủng bằng các sản phẩm vắc-xin của Sanofi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá các thỏa thuận hợp tác y tế giữa Việt Nam-Pháp và tiến trình hợp tác giữa VNVC-Sanofi là những cơ sở quan trọng cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Việc ký văn bản với nhau chỉ là vấn đề ban đầu, quan trọng nhất là có sản phẩm đưa ra thị trường”.

Theo Thứ trưởng, để hiện thực hóa mục tiêu này cần hội tụ 4 nền tảng quan trọng: cam kết và định hướng chính sách dài hạn của Nhà nước; quy mô thị trường đủ lớn; năng lực của đối tác Việt Nam; và năng lực công nghệ, đào tạo, hỗ trợ triển khai của đối tác quốc tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC, khẳng định VNVC xác định sản xuất vắc-xin công nghệ cao là chiến lược đầu tư dài hạn với quyết tâm xây dựng tại Việt Nam năng lực sản xuất thực chất, hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. VNVC đang đầu tư bằng nguồn vốn tự có để xây dựng nhà máy với giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 100-120 triệu liều/năm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP.

“Chúng tôi quyết tâm đưa vắc-xin chất lượng cao của thế giới đến với người dân Việt Nam với giá thành hợp lý nhất”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ thỏa thuận sang triển khai thực chất, với lộ trình, sản phẩm và các mốc cụ thể. Theo kế hoạch được trao đổi, năm 2027 dự kiến hoàn thành xây dựng Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC; năm 2028 hoàn tất lắp đặt, hướng tới có sản phẩm đầu tiên; năm 2029 tiến tới thương mại hóa 2-3 sản phẩm đầu tiên. Từ năm 2030, mục tiêu đặt ra là phấn đấu mỗi năm có thêm một sản phẩm mới.

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