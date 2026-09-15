Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với Trung Á

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên biến động mới, trong đó các lĩnh vực kinh tế, chuỗi cung ứng, năng lượng, thị trường, công nghệ và an ninh ngày càng gắn kết chặt chẽ. Với những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Hàn Quốc và các nước Trung Á có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác nhằm ứng phó các thách thức và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Hội nghị đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước Trung Á. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Seoul tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Á, khu vực sở hữu trữ lượng lớn dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các loại khoáng sản chiến lược, đồng thời có vị trí kết nối các tuyến giao thương Á-Âu.

Nhân dịp này, Hàn Quốc cũng thúc đẩy hợp tác song phương với các nước Trung Á trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Hàn Quốc và Kazakhstan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hướng tới tương lai; đồng thời đặt nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn về an ninh năng lượng, khoáng sản chiến lược và năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc cũng ký kết các thỏa thuận với Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan trong các lĩnh vực khoáng sản chiến lược, năng lượng, kết cấu hạ tầng, thương mại, đầu tư và công nghệ.

https://nhandan.vn/han-quoc-day-manh-hop-tac-voi-trung-a-post989014.html