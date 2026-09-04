Khơi thông nguồn lực xã hội cho mục tiêu tăng trưởng

Ngoài vốn đầu tư, nhiều doanh nghiệp cần các chính sách, cơ chế thiết thực để kết nối thị trường tiêu thụ.

Doanh nghiệp cần tiếp sức

Tại hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành nghề và nhà đầu tư do UBND TP. Huế tổ chức ngày 6/8, những ý kiến được nêu ra đã phản ánh khó khăn của từng DN, qua đó còn cho thấy các điểm nghẽn đang làm chậm dòng vốn đầu tư tư nhân và FDI đi vào sản xuất, kinh doanh.

Câu chuyện của Công ty cổ phần Phát triển thủy sản Huế là một ví dụ. DN bị thu hồi hàng nghìn mét vuông đất tại cơ sở hiện hữu trong khi nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Phú Bài dự kiến đến năm 2028 mới đi vào hoạt động. Khoảng trống sản xuất kéo dài gần hai năm đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư; đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất thị trường xuất khẩu và tác động trực tiếp đến việc làm của hàng trăm lao động.

Theo bà Đặng Thị Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ TP. Huế, nguồn lực xã hội không chỉ là dòng tiền đầu tư mà còn là quỹ đất, mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các tài sản công đang được khai thác chưa hiệu quả.

“Nhiều mặt bằng, công sản còn bỏ trống hoặc sử dụng chưa phát huy giá trị, trong khi DN, hộ kinh doanh và các hội, hiệp hội lại rất cần không gian để tổ chức hoạt sđộng, phát triển sản phẩm, dịch vụ và kết nối thị trường. DN không cần những chính sách hỗ trợ mang tính hình thức mà cần cơ chế rõ ràng, ổn định và có thể tiếp cận thực chất; đặc biệt là tín dụng minh bạch, điều kiện vay phù hợp và các thủ tục thuế, hành chính được xử lý theo hướng tháo gỡ thay vì làm tăng chi phí thời gian cho DN”, bà Dương nói.

Ông Trương Công Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH HTV Dịch vụ và Du lịch Việt Trung cho rằng, thời gian qua, thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, một số hồ sơ được xử lý nhanh hơn nhờ ứng dụng công nghệ và dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, những cải thiện về thủ tục chưa tác động rõ nét đến hoạt động kinh doanh thực tế của DN du lịch. Điều DN quan tâm nhất hiện nay là nguồn khách và khả năng cạnh tranh của điểm đến. Dù Huế có lợi thế nổi bật về văn hóa và di sản, DN vẫn khó thuyết phục đối tác đưa khách đến hoặc lưu trú dài ngày. Phần lớn khách chỉ ghé Huế trong ngày rồi quay về Đà Nẵng, khiến DN lữ hành, khách sạn nhỏ và các đơn vị dịch vụ tại Huế chưa được hưởng lợi tương xứng từ sự phục hồi của thị trường.

Khơi dậy động lực tư nhân

Dữ liệu điều hành cho thấy dư địa huy động vốn xã hội của Huế vẫn còn nhiều. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới 39 dự án với tổng vốn đăng ký 22.664 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn 125,6 triệu USD.

Theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, song song với thu hút đầu tư mới, thành phố cũng tập trung xử lý các nguồn lực bị ách tắc. Qua rà soát 177 dự án khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài, đến nay đã tháo gỡ được 161 dự án, tương đương khoảng 91%. “Việc xử lý các dự án này không chỉ là giải quyết thủ tục hành chính mà còn là giải phóng quỹ đất, vốn đầu tư và năng lực sản xuất”, ông La Phúc Thành cho biết.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cho rằng, nếu phải lựa chọn một nguồn lực cần được khơi thông mạnh nhất trong giai đoạn hiện nay thì đó là nguồn lực xã hội, trước hết là DN và đầu tư tư nhân.

“Vai trò của Nhà nước là kiến tạo không gian phát triển, đầu tư hạ tầng thiết yếu, hoàn thiện thể chế và giảm thiểu rủi ro để mỗi đồng vốn công có thể huy động được nhiều đồng vốn xã hội”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, Huế không chỉ cần thêm vốn mà quan trọng hơn là năng lực kết nối và chuyển hóa những nguồn lực đang có. Quy hoạch phải trở thành cam kết phát triển có khả năng thực thi, được cụ thể hóa bằng kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án, hạ tầng khung và lộ trình đầu tư đồng bộ.

“DN đang hoạt động là tài sản phát triển của địa phương. Thu hút dự án mới là quan trọng, nhưng hỗ trợ DN hiện hữu mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường thường tạo ra kết quả nhanh và bền vững hơn”, đồng chí Hà Văn Tuấn nói.

Đồng chí Hà Văn Tuấn cũng cho biết, thành phố sẽ nâng hàm lượng tri thức và công nghệ trong mỗi nguồn lực đầu tư. Thu hút đầu tư phải gắn với phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết giữa DN với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu. Khi các nguồn lực được đặt trong cùng một hệ sinh thái phát triển, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn tổng giá trị của từng phần riêng lẻ. Đó cũng là cách để Huế vừa khai thác được dư địa tăng trưởng trước mắt, vừa xây dựng một mô hình phát triển có bản sắc và sức lan tỏa lâu dài.