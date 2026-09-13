Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng với Trung Á

Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc-Trung Á.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, hội nghị quy tụ đại diện của sáu quốc gia, gồm nước chủ nhà và năm đối tác Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Hàn Quốc và năm quốc gia Trung Á đã ký một bản ghi nhớ chung và thông qua tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Với chủ đề “Hợp tác tương lai giữa Hàn Quốc và Trung Á vì sự tăng trưởng và đổi mới”, trọng tâm của cuộc họp là thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng, nhất là nguồn khoáng sản thiết yếu. Tại hội nghị, các bộ trưởng cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm thích ứng những biến động nhanh chóng của môi trường thương mại quốc tế và làn sóng cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các bên nhất trí tạo điều kiện tăng cường sự tham gia của Hàn Quốc vào những dự án đang triển khai tại khu vực Trung Á, tiêu biểu như xây dựng các tổ hợp công nghiệp, phát triển hạ tầng thông minh và hiện đại hóa các nhà máy hiện có. Bên cạnh đó, các nước Trung Á cũng nhất trí kết hợp nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của khu vực với công nghệ chế biến tiên tiến của Hàn Quốc để gia tăng giá trị hợp tác ở mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, hội nghị mở đường cho Hàn Quốc hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng công nghệ thông minh tại các nhà máy sản xuất ở Trung Á, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trao đổi chuyên gia trẻ thời gian tới.

https://nhandan.vn/han-quoc-thuc-day-hop-tac-chuoi-cung-ung-voi-trung-a-post988555.html