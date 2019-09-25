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ClockChủ Nhật, 19/07/2026 16:44

Đón đọc Huế ngày nay số 477, phát hành ngày 20/7/2026

HNN.VN - Nổi bật trên trang nhất là bài viết "Từ nhận diện giá trị đến kiến tạo tương lai cho di sản Huế", phản ánh những kết quả nổi bật của Hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Điểm nhấn của bài là sự chuyển đổi tư duy từ bảo tồn di tích sang quản trị di sản, coi di sản là nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số. Bài viết khẳng định, để Huế phát triển bền vững với vai trò đô thị di sản, cần kết hợp bảo tồn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa.

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 Trang nhất Huế ngày nay số 477.

Nổi bật trên trang nhất là bài viết "Từ nhận diện giá trị đến kiến tạo tương lai cho di sản Huế", phản ánh những kết quả nổi bật của Hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Điểm nhấn của bài là sự chuyển đổi tư duy từ bảo tồn di tích sang quản trị di sản, coi di sản là nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số. Bài viết khẳng định, để Huế phát triển bền vững với vai trò đô thị di sản, cần kết hợp bảo tồn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, bài "Kiên định mục tiêu tăng trưởng" của tác giả Đặng Thành tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ và các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Đối với Huế, bài viết nêu rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt mục tiêu GRDP trên 10%, từ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển công nghiệp, nâng cao giá trị du lịch đến cải cách thủ tục hành chính.

Ở lĩnh vực chính sách, bài "Nâng mức quà, mở rộng diện chăm lo người có công" của tác giả Hải Thuận thông tin về Nghị quyết mới của HĐND thành phố Huế nâng mức quà và mở rộng đối tượng được thụ hưởng trong dịp 27/7, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Trang Kinh tế giới thiệu bài "Đầu tư hạ tầng khi xã lên phường" của tác giả Minh Văn, phản ánh nỗ lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông và chỉnh trang đô thị sau sáp nhập đơn vị hành chính. Trong khi đó, bài "Lời mời từ chợ phiên Khe Tre" của tác giả Phạm Phước Châu cho thấy hướng khai thác hiệu quả chợ phiên vùng cao gắn với bản sắc văn hóa Cơ Tu và phát triển du lịch cộng đồng.

Trang Du lịch - Y tế trong số Báo này. 

Đáng chú ý ở lĩnh vực du lịch là bài "Chưa thể yên tâm với môi trường du lịch" của tác giả Minh Tâm, phản ánh tình trạng chèo kéo, bán hàng rong, xả rác và những hình ảnh chưa đẹp tại một số điểm du lịch của Huế. Bài viết đề xuất tăng cường kiểm tra, ứng dụng camera giám sát và xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Như thường lệ, Báo Huế ngày nay cũng cập nhật những thông tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Kính mời quý độc giả đón đọc !

                                                                                                                                    

 

 

Huế ngày nay
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