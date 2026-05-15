Liên hợp quốc cảnh báo về sự xói mòn nguy hiểm trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải) phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Trong một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo An về việc duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã phát biểu rằng: “Các nguyên tắc cốt lõi - bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực - đang bị thách thức hoặc phớt lờ. Các vi phạm không bị trừng phạt. Và tình trạng miễn trừ trách nhiệm đang lan rộng".

Sự kiện cấp cao này cũng nhằm tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.

Hiến chương Liên hợp quốc cần được đặt đúng vị trí vì lợi ích và hòa bình của nhân loại. Do đó, ông Antonio Guterresmột lần nữa nhấn mạnh tính hiệu quả của văn bản quốc tế này đòi hỏi sự cam kết gắn với trách nhiệm duy trì trong hành động.

Ông kêu gọi tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an kiên định tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, hành động vì lợi ích hòa bình, xây dựng lại lòng tin thông qua sự lãnh đạo và thỏa hiệp.

Các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an cần làm tròn trách nhiệm của mình để đảm bảo và duy trì tốt vai trò của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, vốn được coi như một diễn đàn tìm kiếm giải pháp, bảo vệ luật pháp quốc tế và hành động vì hòa bình và an ninh.

