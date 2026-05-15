  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Liên hợp quốc cảnh báo về sự xói mòn nguy hiểm trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế

ClockThứ Tư, 27/05/2026 15:03
Ngày 26/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (UN) Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo về “sự xói mòn nguy hiểm” trong việc tôn tọng luật pháp quốc tế, sau những tình huống vừa diễn ra gần đây.

ASEAN-EU thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc tại ViennaBảo vệ dòng chảy năng lượng và thương mạiĐẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải) phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Trong một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo An về việc duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã phát biểu rằng: “Các nguyên tắc cốt lõi - bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực - đang bị thách thức hoặc phớt lờ. Các vi phạm không bị trừng phạt. Và tình trạng miễn trừ trách nhiệm đang lan rộng".

Sự kiện cấp cao này cũng nhằm tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.

Hiến chương Liên hợp quốc cần được đặt đúng vị trí vì lợi ích và hòa bình của nhân loại. Do đó, ông Antonio Guterresmột lần nữa nhấn mạnh tính hiệu quả của văn bản quốc tế này đòi hỏi sự cam kết gắn với trách nhiệm duy trì trong hành động.

Ông kêu gọi tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an kiên định tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, hành động vì lợi ích hòa bình, xây dựng lại lòng tin thông qua sự lãnh đạo và thỏa hiệp.

Các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an cần làm tròn trách nhiệm của mình để đảm bảo và duy trì tốt vai trò của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, vốn được coi như một diễn đàn tìm kiếm giải pháp, bảo vệ luật pháp quốc tế và hành động vì hòa bình và an ninh.

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-canh-bao-ve-su-xoi-mon-nguy-hiem-trong-viec-ton-trong-luat-phap-quoc-te-post964937.html?gidzl=dzQbL2SknJATownK9pdCCv_3fb0yEPyrqiJqKZbhdM3LcVK3QskTPuEMyG4zESfdrSMd3pQDorXH8ox8C0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốccảnh báoxói mònnguy hiểm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Ngày 13/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Thủ đô Viên (Áo), tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Viên (UNOV) kiêm Giám đốc Điều hành Cơ quan của LHQ về Ma tội phạm (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Viên.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm
XỬ LÝ TÌNH TRẠNG BÁN HẢI SẢN KHÔ KÉM CHẤT LƯỢNG:
Vừa tăng cường kiểm tra, vừa cảnh báo du khách

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh về tình trạng buôn bán hải sản khô kém chất lượng (mực ma), UBND xã Chân Mây - Lăng Cô lập đoàn trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các hàng quán dọc bãi biển nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý, chấn chỉnh.

Vừa tăng cường kiểm tra, vừa cảnh báo du khách

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top