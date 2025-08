"Bản hùng ca từ cội nguồn": Tưởng nhớ và tri ân

Chương trình được tổ chức tại khu di tích nhằm nêu bật quá trình công tác, chiến đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an trong những năm kháng chiến chống Pháp

Với ý tưởng từ một nơi có ý nghĩa lịch sử quan trọng, có thể ví như cái nôi của lực lượng công an nhân dân hiện đại ngày nay, tên chương trình Bản hùng ca từ nguồn cội muốn nêu bật các giá trị lịch sử từ nơi chiến khu trong những năm kháng chiến chống Pháp đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất và giữ gìn sự bình yên cuộc sống ngày hôm nay. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm tri ân và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn đó.

“Giữ trọn lời thề” là một chương trình truyền hình trực tiếp thường niên do VTV8 phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Năm nay, chương trình với chủ đề "Bản hùng ca từ nguồn cội" được tổ chức tại khu di tích này nhằm nêu bật quá trình công tác, chiến đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an trong những năm kháng chiến chống Pháp cũng như những cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất và giữ gìn sự bình yên cuộc sống ngày hôm nay.

"Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn" là một chương trình ý nghĩa và sâu sắc, nhằm tôn vinh những hy sinh và đóng góp của các thế hệ đi trước

Với chủ đề "Bản hùng ca từ nguồn cội", chương trình sẽ có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng sự tham gia của diễn viên các đoàn nghệ thuật Công an nhân dân, và các nhóm nhạc khác. Mở đầu bằng "Xin chào Việt Nam" và tiếp tục với các ca khúc "Sắc màu", "Ngẫu hứng sông Hồng", "Inh lả ơi", "Chiếc khăn piêu", "Ngọc trong lửa", và đặc biệt là vở nhạc kịch "Akapera- Con đường Kách mệnh". Chương trình này không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn hướng đến giáo dục cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về truyền thống cách mạng và lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng.

"Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn" là một chương trình ý nghĩa và sâu sắc, nhằm tôn vinh những hy sinh và đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời khích lệ tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.