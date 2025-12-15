Vietnam Airlines hỗ trợ thành phố Huế 1 tỷ đồng và 2.000 tấm chăn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025

Vietnam Airlines trao hỗ trợ thành phố Huế 1 tỷ đồng và 2.000 chăn ấm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025

Tại buổi trao hỗ trợ, bà Huỳnh Thị Tường Vân - Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà chính quyền và Nhân dân thành phố Huế đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra; đồng thời bày tỏ mong muốn được chung tay, góp phần cùng địa phương sớm khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định đời sống người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Phạm Thị Ái Nhi cho biết, trong thời gian qua, thành phố Huế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão lụt, ưu tiên hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Phạm Thị Ái Nhi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Vietnam Airlines đối với thành phố Huế; khẳng định đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là sự cổ vũ tinh thần to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Vietnam Airlines trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025.