Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo

Các chính sách giảm nghèo được triển khai toàn diện, bao gồm tín dụng ưu đãi, dạy nghề. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/12, tại Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau."

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa bằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng cho giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, công bằng xã hội và phát triển bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững càng có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện rõ tính ưu việt lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.

Những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tài nguyên và môi trường đã và đang tích cực tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn giảm nghèo với phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đó, từng bước tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn.

"Giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sống; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học-công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản... Chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững thì mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau" mới thực sự trở thành hiện thực," Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Theo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đạt được hiệu quả thực tế, thông qua việc giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình cũng hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo. Nhờ đó, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về công tác giảm nghèo và là quốc gia duy nhất ở châu Á thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.

Nhận thức của người dân đã có sự thay đổi. Minh chứng là trong thời gian qua tại nhiều địa phương đã có hàng trăm hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo và chủ động nhường quyền hỗ trợ cho hộ khác.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, nhất là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 35%.

Mục tiêu của giai đoạn 2026-2030 là giảm tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân 1%-1,5%/năm hoặc giảm từ 1/2-2/3 quy mô hộ nghèo so với đầu kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu này, các cơ quan liên quan của Trung ương và địa phương tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các xã nghèo phục vụ phát triển sản xuất, đời sống dân sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng nghèo.

Cơ quan liên quan của Trung ương và địa phương tăng cường trợ giúp xã hội, giáo dục nghề nghiệp, phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và tăng khả năng tự chủ kinh tế của người dân thông qua việc mở rộng tín dụng chính sách xã hội về việc làm và sinh kế.

Đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa và chuyển đổi số trong dự báo thị trường lao động, kết nối cung-cầu, quản lý nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở dữ liệu lao động, việc làm; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động để thu hẹp số lao động trong khu vực phi chính thức và tăng cơ hội việc làm bền vững cho người lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn thông tin dù là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, song tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội tại các vùng khó khăn; triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, từng bước nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân trong vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí trên 1.140 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã có hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn, phát triển sinh kế, cải thiện nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 12,2% năm 2021 xuống còn 3,36% năm 2024. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm./.