  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 21/12/2025 10:37

“Trao cần câu” thay vì “tặng con cá”

HNN.VN - Không trao cho người nghèo “con cá” để giải quyết cái khó trước mắt, xã Vinh Lộc, TP. Huế chọn cách trao cho họ “chiếc cần câu” phù hợp nhất với nhu cầu, hoàn cảnh, năng lực của từng hộ gia đình. Từ những mô hình sinh kế thiết thực, con giống, vật nuôi đến nguồn vốn đúng lúc, cùng cách tuyên truyền, vận động linh hoạt, địa phương đã thắp lên niềm tin, tạo động lực để nhiều hộ nghèo mạnh dạn vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường: Đòn bẩy giảm nghèo bền vữngPhiên chợ vùng cao: Động lực giảm nghèo và nâng chất lượng nông sản

 Bà Huỳnh Thị Vanh cho cá ăn trong các lồng nuôi ở đầm phá

“Có cái nghề chủ động được thu nhập”

Trên chiếc ghe nhỏ chở tôi và một cán bộ xã ra khu vực đầm Thủy Tú, bà Huỳnh Thị Vanh (sinh năm 1955, trú thôn Trung Hưng) chậm rãi kể về cuộc sống hiện tại. Hai người con đã lập gia đình, bà sống một mình trong căn nhà mới khang trang, có gác lửng - điều mà trước đây bà chưa từng dám nghĩ tới.

“Thôn Trung Hưng là vùng thường xuyên ngập trong mùa lũ. Trước đây cực lắm. Giờ Nhà nước hỗ trợ xây nhà, lại hỗ trợ giống và thức ăn nuôi cá lồng, có cái nghề trong tay nên dù không khá giả, tui cũng chủ động được thu nhập”, bà Vanh chia sẻ.

Ở tuổi 70, bà Vanh vẫn bám nghề sông nước - cái nghề đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Từ nguồn cá giống và thức ăn được xã hỗ trợ ban đầu, bà đầu tư nuôi 4 lồng cá với khoảng 2.000 con cá nâu. “Tui già rồi, không dám nuôi nhiều. Chừng đó cá kết hợp với nghề đổ lừ cũng đủ trang trải qua ngày, thoát được cảnh nghèo đói”, bà nói.

Không chỉ riêng bà Vanh, tại xã Vinh Lộc, nhiều hộ nghèo đã đổi thay cuộc sống từ chính những mô hình sinh kế được hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Ông Đỗ Hiếu, Trưởng thôn Trung Hưng cho biết, nhiều năm qua, địa phương luôn xác định việc “tiếp sức” cho người nghèo phải xuất phát từ điều kiện thực tế của từng vùng, từng hộ.

Từ năm 2021 - 2025, chỉ riêng mô hình hỗ trợ cá giống và thức ăn đã mang đến cơ hội thoát nghèo cho 16 hộ nghèo, cận nghèo thôn Trung Hưng. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ mô hình nuôi gà, lợn cũng giúp thêm 10 hộ thoát nghèo, cận nghèo. Đến cuối năm 2025, thôn ven đầm phá này chỉ còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. “Việc hỗ trợ mô hình sinh kế đúng người, đúng thời điểm được xem như cách mà địa phương “trao cần câu” thay vì “tặng con cá”, khơi dậy ý chí động lực của người nghèo vươn lên”, ông Hiếu nói.

 Từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con xóm làng, chị Nguyễn Thị Mai đã vươn lên thoát nghèo, sống ổn định với nghề may

Xã Vinh Lộc từng có những hộ nghèo chủ động viết đơn xin thoát nghèo, điển hình như chị Nguyễn Thị Mai (trú ở thôn Phụng Chánh 1). Ghé thăm gia đình, chị Mai chia sẻ bằng giọng nói đầy xúc động: “Cuộc sống gia đình tôi hiện nay ổn hơn rất nhiều. Tất cả đến từ sự hỗ trợ của các cấp, ngành, Nhà nước, người thân và bà con xóm làng”.

Hồi tưởng lại quá khứ, chị Mai bảo đó là giai đoạn nhớ lại phải giật mình. Ngay trong năm 2015, khi 3 mẹ con chị bị tai nạn vừa hồi phục thì người chồng lại mất do bệnh ung thư. “Thời điểm chồng mất, con đầu tôi mới 6 tuổi, cháu sau 3 tuổi. Khó khăn chồng chất ập đến. Cả nhà phải sống trong căn nhà của ông nội đã xập xệ, xuống cấp ở thôn Diêm Trường 2”, chị Mai nhớ lại.

Tận dụng biết nghề may đã làm trước đó ở TP. Hồ Chí Minh và nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương, người thân, bà con xóm giềng, chị Mai mạnh dạn đầu tư 2 máy may để làm tại nhà. Năm 2022, khi được bên ngoại cho đất xây nhà và nguồn hỗ trợ của Nhà nước, chị Mai có được căn nhà mới. Nơi ở ổn định, nghề may cũng cho thu nhập tốt, chị Mai kể: “Cố gắng làm đêm có tháng cũng kiếm được 10 triệu đồng, nhờ đó nuôi con ăn học. Thấy khó khăn giảm bớt, cuộc sống ổn định hơn, tôi đã viết đơn xin thoát nghèo”.

Tại xã Vinh Lộc, tôi nghe được nhiều câu chuyện về sự khởi sắc trong cuộc sống người dân sau khi nhận được nguồn hỗ trợ. Ông Đỗ Văn Mười (sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Hưng) kể: “Cũng nhờ Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, có gì giúp nấy giúp gia đình tôi quyết tâm hơn. Giờ đây, hai vợ chồng yên tâm làm nghề thả lừ, có đêm cũng kiếm được 500.000 đồng. Ngoài ra, tranh thủ ngày rảnh, tôi đi bốc vác gỗ, cũng kiếm được 300.000 đồng/ngày công. Phải cố gắng để cuộc sống khá hơn”.

Tiếp tục hỗ trợ

Xã Vinh Lộc được thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hiền và Giang Hải theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cuộc sống của đa phần người dân dựa vào nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Trên chính thế mạnh và nhu cầu người dân, địa phương thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

 Không chỉ làm nghề đánh bắt thủy sản, tranh thủ thời gian rảnh ông Đỗ Văn Mười còn kiếm thêm công việc để tăng thu nhập

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để “tiếp sức” cho người nghèo, giúp họ vươn lên, thoát nghèo. Xã Vinh Lộc phát huy việc thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo cho người dân... Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ hệ thống các ngân hàng, nhất là nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ có nguồn vốn kịp thời hỗ trợ, nhiều hộ gia đình chủ động tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ… góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Từ năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

Giai đoạn năm 2022 - 2024, từ các nguồn lực đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với 11 mô hình, tổng kinh phí hỗ trợ 3,7 tỷ đồng. Các mô hình đã góp phần cải thiện sinh kế cho các hộ dân nghèo, tăng thu nhập vào tạo công ăn việc làm cho các hộ. Ngoài ra, thực hiện cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng, trong đó, 10 hộ nghèo với số tiền 600 triệu, 193 hộ cận nghèo với số tiền 7,2 tỷ đồng nhằm chủ động tham gia trong các mô hình phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Năm 2025, mặc dù có nhiều thay đổi từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhưng việc thực hiện các phương án hỗ trợ giảm nghèo được quan tâm, duy trì hiệu quả.

Trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, địa phương đã thu hồi vốn xoay vòng các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền 215 triệu đồng. Đồng thời, triển khai thực hiện các mô hình thuộc dự án 3, tiểu dự án 1 “Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng dự án nuôi cá lồng (cá Bớp, cá Nâu), nuôi lợn thịt” với tổng kinh phí thực hiện hơn 518 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 250 triệu đồng, Nhân dân đóng góp hơn 268 triệu đồng. Hiện nay, các mô hình đã được thông báo và niêm yết công khai; đồng thời, tổ chức nâng cao năng lực và giám sát việc thực hiện.

Theo lãnh đạo địa phương, qua triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,8% (70 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,08% (94 hộ). Xã Vinh Lộc phấn đấu đến cuối năm 2026, số hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,6%. Địa phương đã chỉ đạo xây dựng phương án giảm nghèo từng hộ có phương án hỗ trợ theo các chỉ số thiếu hụt cụ thể, phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách, giúp đỡ và hỗ trợ đúng các chỉ số thiếu hụt; ưu tiên các nguồn lực để hổ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững...

Rời xã Vinh Lộc, tôi vẫn nhớ mãi quyết tâm mà lãnh đạo xã khẳng định: “Chúng tôi luôn hết lòng vì người nghèo. Bằng nhiều giải pháp, nguồn lực xã sẽ “tiếp sức” cho người nghèo vươn lên, để họ có cuộc sống ổn định dài lâu”.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
giảm nghèotiếp sứcchăm lo cho người nghèoxã Vinh Lộcvươn lên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên

Ở xã Lộc An (TP. Huế), câu chuyện giảm nghèo được bắt đầu bằng sự thấu hiểu. Cán bộ không chỉ đến trao hỗ trợ, mà ngồi lại cùng người dân để nghe họ kể về những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống đời thường. Từ sự lắng nghe ấy, những cách làm linh hoạt, phù hợp từng hoàn cảnh được hình thành, giúp nhiều hộ nghèo có thêm sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên
Vùng thấp trũng vươn lên

Đan Điền và Quảng Điền là 2 xã vùng thấp trũng của TP. Huế, nơi cuộc sống của người dân nhiều năm qua vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn do thiên tai. Song, bằng sự cần cù, chịu thương chịu khó, cộng với tư duy linh hoạt trong phát triển kinh tế, người dân nơi đây đã và đang từng bước vươn lên thoát nghèo từ những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và môi trường địa phương.

Vùng thấp trũng vươn lên
“Cầu nối” tín dụng ở vùng cát

Giữa vùng quê cát Thanh Hương, phường Phong Phú, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1992) tích cực làm “cầu nối” tín dụng chính sách giúp hộ nghèo phát triển sinh kế ở tổ dân phố (TDP) Thanh Hương Tây; đồng thời âm thầm sẻ chia suất cơm trưa nghĩa tình cho học sinh khó khăn.

“Cầu nối” tín dụng ở vùng cát
Phiên chợ vùng cao: Động lực giảm nghèo và nâng chất lượng nông sản

Những ngày cuối tháng 11, không gian xã A Lưới 2 trở nên nhộn nhịp hơn khi “Phiên chợ mùa đông” thu hút hàng trăm người dân và du khách. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, các phiên chợ đang từng bước trở thành động lực giảm nghèo, mở ra hướng làm ăn ổn định cho nhiều hộ dân miền núi.

Phiên chợ vùng cao Động lực giảm nghèo và nâng chất lượng nông sản
Kim Trà bứt phá trong giảm nghèo

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế phát huy tác dụng giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Qua đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường Kim Trà giảm rõ rệt qua các năm.

Kim Trà bứt phá trong giảm nghèo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top